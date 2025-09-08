Aliados del deporte inclusivo



El deporte tiene la capacidad de transformar vidas, romper barreras y unir personas. Y cuando cada disciplina es también un espacio de inclusión, diversidad y superación, su impacto se multiplica. En línea con nuestro propósito de cuidar integralmente la salud y acompañar el desarrollo de comunidades más equitativas, desde SanCor Salud celebramos la reciente alianza con la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), una organización que desde hace más de 30 años trabaja por la promoción y profesionalización del deporte adaptado en nuestro país.

FADeC está conformada por 52 instituciones distribuidas en todo el territorio nacional y está afiliada a la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA, por sus siglas en inglés), organismo que rige a nivel global las disciplinas para personas ciegas y con discapacidad visual. A través de sus selecciones, la Federación impulsa el desarrollo de deportes como fútbol (con el equipo nacional Los Murciélagos), judo, natación, atletismo y goalball. Cada una de estas disciplinas requiere infraestructura y tecnologías específicas para que los y las atletas puedan alcanzar su máximo rendimiento.

SanCor Salud se suma como sponsor oficial de FADeC, con el objetivo de apoyar sus actividades y consolidar su misión. Este acompañamiento permitirá financiar entrenamientos, viajes, competencias internacionales, así como el acceso a equipamiento deportivo adaptado. De esta manera, buscamos ser parte activa en la generación de espacios más accesibles, donde el talento y el esfuerzo tengan más peso que cualquier condición.

Nuestro respaldo a la FADeC no solo es una inversión en deporte: es una apuesta por una sociedad más empática, donde las oportunidades se construyan sobre la base de la equidad. Para SanCor Salud, esta alianza representa una oportunidad de asociarnos con los valores que nos inspiran: el trabajo en equipo, la excelencia y el orgullo de representar a la Argentina en el mundo.

Tal como lo hacemos desde hace años junto a la Confederación Argentina de Hockey y al Córdoba Golf Club, con esta nueva unión elegimos seguir apoyando al deporte amateur con impacto real. Porque esas historias que nacen lejos de los grandes reflectores, muchas veces son las que mejor representan el espíritu del deporte argentino.

A través de este convenio, reafirmamos nuestra manera de ver la salud como un proceso colectivo e integral. Creemos que el deporte, cuando es inclusivo, tiene la fuerza de abrir caminos, desafiar prejuicios y ampliar horizontes.

Desde SanCor Salud, nos enorgullece ser parte de ese recorrido.

Nota original: vidaysalud.com