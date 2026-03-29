El calor intenso se instaló en Rosario y la región en pleno otoño, con un domingo que se presenta agobiante y bajo alerta por temperaturas extremas en el sur santafesino.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, viento del norte y una temperatura máxima que alcanzará los 35 grados, con elevada humedad que incrementa la sensación térmica.

El organismo mantiene vigente un alerta de nivel amarillo, lo que implica riesgos moderados para la salud, especialmente en grupos sensibles como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Para el lunes se espera la continuidad del calor, con una máxima de 33 grados y probabilidad de chaparrones aislados durante la tarde, en un contexto de inestabilidad que no traerá un alivio significativo.

El martes, en tanto, se disiparán las lluvias pero persistirán las altas temperaturas, con una mínima de 23 grados y una máxima nuevamente cercana a los 33, consolidando una seguidilla de días inusualmente calurosos para esta época del año. ​ ROSARIOPLUS