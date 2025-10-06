Agua solarizada: ¿Qué es y para qué se utiliza?



¿Qué es lo que se produce cuando ponemos la botella al sol? Los rayos del sol tienen rayos infrarrojos que atraviesan el vidrio y calientan las moléculas del agua, esto hace que la moléculas se activen, que en homeopatía se denomina “Dinamizar el agua” y esta toma vida.

El agua solarizada o también conocida como agua energizada por el sol, es una técnica conocida dentro de la cromoterapia (método de curación a partir de los colores), que consiste en exponer al sol agua en una botella de cristal de algún color durante algunas horas. Cuando el agua se expone a la luz solar, ésta absorbe la energía vibracional de ese color en particular; ésta después puede ser bebida o se puede utilizar para bañar alguna parte del cuerpo donde se desee obtener los beneficios de dicho color.

El agua solarizada o azul es el resultado de exponer agua potable en una botella azul al sol durante un tiempo determinado.

Tras este tiempo, puedes beberla, usarla para las plantas o para la cocina, y aplicártela en tu ritual personal de limpieza, con propiedades que no tenía antes de la exposición.

Los rayos ultravioletas, esterilizan el agua eliminando cualquier tipo de bacteria. Se debe dejar destapada ya que también elimina el cloro, que por la acción química se transforma en gas y sube a la superficie.

Efecto asombroso del cristal azul oscuro

El físico Lord Kelvin, en el año 1848 descubrió la forma de graduar la temperatura de la luz estableciendo que toda luz tiene un grado de temperatura de color, por ejemplo la luz de una bombita tiene entre 2.000 y 2.500 grados kelvin, una luz alógena entre 3.000 y 3.800 Ky al mediodía en un día soleado nos encontramos con 5.000 y 5.500 grados kelvin.

¿Pero qué es lo que ocurre cuando los rayos del sol atraviesan un cristal azul oscuro? Los 5.500 grados kelvin se trasforman en 7.000 Kb ¿Y cuando la tierra tuvo los 7.000K en el momento de su creación?

El agua no sólo se dinamiza, pierde las bacterias, elimina el cloro, y además recupera la memoria de lo que tuvo en el momento de la creación.

¿Como prepararla?

Utilizar una botella azul oscuro en lo posible, también puede ser más claro el color, llenarla con agua del grifo, ponerla al sol destapada durante una hora aproximadamente o más.

Para potenciar este efecto benéfico para el cuerpo, coloca un cuarzo blanco dentro de la botella, previamente limpiado y energetizado al sol con la intención de salud y armonía personal.

