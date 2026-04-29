El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó este miércoles su informe de gestión ante la Cámara de Diputados e hizo referencia la situación de seguridad en Rosario y la reducción de los homicidios en los últimos años.

Durante su intervención, el funcionario recordó que en 2023 Rosario registraba una tasa de 22 homicidios cada 100 mil habitantes, lo que la ubicaba muy por encima del promedio nacional.

Sin embargo, sostuvo que actualmente esa cifra descendió a 6,91 cada 100 mil habitantes, y atribuyó esa mejora a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

“Gracias al Plan Bandera se redujeron los asesinatos un 70% en dos años”, afirmó, al tiempo que señaló que se trata del nivel más bajo en 25 años.

En esa línea, el jefe de Gabinete utilizó una comparación para describir el cambio en la ciudad: “La Chicago argentina pasó de ser una de las ciudades más violentas del continente a poder recibir cada vez más turistas”. ​ ROSARIOPLUS