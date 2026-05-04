La Municipalidad de Rosario habilitó desde este lunes 4 de mayo el trámite para acceder o renovar el Medio Boleto Universitario y Terciario, un beneficio que alcanza a estudiantes de ambos niveles y que puede gestionarse de manera online a través del sitio oficial del municipio.

El programa contempla dos viajes diarios con un 50% de descuento en el transporte urbano de pasajeros, de lunes a viernes durante el ciclo lectivo y en los horarios declarados de cursado. Fuera de ese esquema, el boleto se abona a tarifa plena.

Para acceder, las y los estudiantes deberán completar un formulario digital y cumplir con una serie de requisitos, entre ellos contar con certificado de alumno regular, acreditar determinados niveles de ingresos del grupo familiar y residir en la ciudad. También se evalúa la distancia entre el domicilio y el establecimiento educativo: al menos 10 cuadras en el caso de la Ciudad Universitaria de Rosario (CUR) y 15 cuadras para el resto de las instituciones o enlaces interurbanos.

Quienes ya hayan sido beneficiarios en 2025 deberán realizar la renovación del trámite antes de que finalice el ciclo lectivo 2026. Una vez aprobada la solicitud, el beneficio debe activarse mediante la tarjeta SUBE, ya sea en terminales automáticas (TAS), con la aplicación oficial en celulares compatibles o directamente en las validadoras de los colectivos.

En el caso de quienes lo tramiten por primera vez, el procedimiento incluye la adquisición y registro previo de la tarjeta SUBE a nombre del solicitante. Tras completar el formulario y recibir la aprobación por correo electrónico, deberán esperar unos días para activar la franquicia en los puntos habilitados.

El sistema también contempla la posibilidad de gestionar duplicados en caso de pérdida o robo de la tarjeta, con traspaso automático del beneficio a un nuevo plástico.

Además, quienes accedan al Medio Boleto podrán solicitar un descuento del 50% en los abonos del sistema de bicicletas públicas “Mi bici tu bici”, ampliando las alternativas de movilidad.

Desde el municipio recordaron que el beneficio es compatible con el Boleto Educativo Provincial: en esos casos, primero se utilizan los viajes gratuitos que otorga la provincia y luego se aplican los descuentos del sistema local.

Para consultas y gestiones presenciales vinculadas a la tarjeta SUBE, se encuentran habilitadas las Unidades de Gestión distribuidas en distintos distritos de la ciudad, además de la Terminal de Ómnibus. ​ ROSARIOPLUS