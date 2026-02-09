Abren la inscripción a los talleres culturales 2026 en Puerto General San Martín
La Secretaría de Cultura Educación y Deportes de PGSM lanzó la invitación a inscribirse en la diversas actividades y talleres del Centro Cultural Batalla Punta Quebracho, para todas las edades.
INSCRIPCION: Lunes a Viernes de 8 a 12 hs, del 9 al 20 de Febrero para los Talleres 2026 a desarrollarse en el edificio del CCM., calle Córdoba 1131.
La oferta propone una variedad de disciplinas culturales, artísticas y recreativas destinadas a niñas, niños, jóvenes y adultos.
- Computación
- Corte y confección
- Crochet
- Tejido
- Danzas árabes, brasileñas y caribeñas, folklore argentino, tango, hip hop, reguetón.
- Títeres
- Inglés
- Pilates
- Ritmos
- Guitarra
- Taller de canto
- Yoga
- Repostería
- Teatro
- Dibujo humorístico
Desde el CCM invitan a la comunidad a sumarse a los talleres y destacan el objetivo de promover la participación cultural, la formación, y el encuentro entre vecinos a través de propuestas abiertas e inclusivas.