La Secretaría de Cultura Educación y Deportes de PGSM lanzó la invitación a inscribirse en la diversas actividades y talleres del Centro Cultural Batalla Punta Quebracho, para todas las edades.

INSCRIPCION: Lunes a Viernes de 8 a 12 hs, del 9 al 20 de Febrero para los Talleres 2026 a desarrollarse en el edificio del CCM., calle Córdoba 1131.

La oferta propone una variedad de disciplinas culturales, artísticas y recreativas destinadas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Computación

Corte y confección

Crochet

Tejido

Danzas árabes, brasileñas y caribeñas, folklore argentino, tango, hip hop, reguetón.

Títeres

Inglés

Pilates

Ritmos

Guitarra

Taller de canto

Yoga

Repostería

Teatro

Dibujo humorístico

Desde el CCM invitan a la comunidad a sumarse a los talleres y destacan el objetivo de promover la participación cultural, la formación, y el encuentro entre vecinos a través de propuestas abiertas e inclusivas.