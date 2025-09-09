La directora y creadora de la obra multidisciplinaria Paula Percivalle, habla sobre el proceso creativo, la inspiración en Cortázar y la experiencia única que propone al público.

Con funciones el 19 y 20 de septiembre en la Alianza Francesa de Rosario, el espectáculo combina danza, música, teatro y artes plásticas. Una apuesta lúdica y poética donde el público también juega un rol protagónico.

La obra 3,2,1… ¡El Azar Corta! tendrá sus próximas funciones el viernes 19 y sábado 20 de septiembre en la Alianza Francesa de Rosario (San Luis 846), con dos presentaciones por día a las 20 y 21.30 horas. “El cupo es limitado, solo 45 personas por función, porque queremos que la experiencia sea íntima, cercana, casi como una ceremonia”, explica Paula Percivalle, directora y creadora del espectáculo.

—¿Qué se va a encontrar el público al entrar en la sala?

—Con una obra multidisciplinar que combina música, danza, pintura en directo, teatro y mucha diversión. Lo más interesante es que el público también es protagonista. La propuesta está pensada como un espacio de juego compartido, donde nadie se queda solo en el rol de espectador.

—¿Es un espectáculo para todas las edades?

—Sí, es para toda la familia. A partir de los 10 años ya se puede disfrutar sin problemas. Ojalá vengan muchos amantes de Cortázar que conozcan su obra, porque descubrirán signos y señales de su sensibilidad en escena. Pero también está pensado para quienes se acerquen a su universo por primera vez.

—¿Por qué Cortázar? ¿Cómo surgió la inspiración?

—En mi adolescencia lo leí muchísimo y me enamoré de su manera de ver y de expresar. Me pareció profundamente creador. Con la Alianza Francesa tuvimos la suerte de hacer esta coproducción que rescata su doble identidad: argentino y francés. Su obra está escrita en ambos idiomas y eso lo vuelve también una herramienta pedagógica. Lo que me inspira es que su mirada siempre nos saca de lo cotidiano y lo racional, y nos conecta con otras realidades.

—¿Qué textos eligieron para llevar a escena?

—Fue muy difícil elegir solo uno. Finalmente nos inspiramos en tres poesías, dos relatos y una novela. Todo sucede sobre una gran rayuela, como metáfora y como tablero de juego. Porque la obra transcurre en el vaivén del azar y del juego, dos temas centrales en la escritura de Cortázar.

Con “3,2,1… ¡El Azar Corta!”, Paula Percivalle invita a descubrir a Cortázar desde un lugar distinto: un escenario donde el azar, el juego y la creatividad colectiva se convierten en motor de una experiencia irrepetible. Más que un homenaje, la obra es una puerta abierta a la sensibilidad del escritor y a la posibilidad de que cada espectador encuentre sus propios signos en ese tablero compartido que mezcla artes, lenguajes y emociones.

Las entradas están a la venta en la Alianza Francesa de Rosario (San Luis 846) o mediante la preventa al 341-3152902.

Los valores son de $12.000 para socios y estudiantes de la Alianza Francesa y $15.000 para el público en general.

