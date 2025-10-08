15 curiosidades fascinantes sobre la Luna



La luna es de los cuerpos celestes que más nos embrujan. ¡Quién no está enamorado de la luna! Entre terrícolas, el affaire por el maravilloso satélite es milenario. Si has dado por hecho este romance voltea hacia arriba la próxima noche con un cielo despejado y deja hechizar.

Mientras tanto, tenemos 15 curiosidades sobre la Luna que seguro alimentarán tu asombro por ella.

Todos alguna vez hemos desfallecido por el astro con el conejo que rodea la Tierra. Su infinita fantasía la contemplamos como un extraño suceso que nos inspira. Por supuesto, la Luna esconde mucho más que una especial energía y aquí tenemos algunos datos para que la conozcas aún mejor.

15 curiosidades sobre la Luna:

En la Luna es imposible silbar La última persona que pisó la Luna lo hizo en 1972 En la Luna no hay viento ni sonido La superficie de la Luna es más pequeña en Asia Cada año la Luna se aleja de la Tierra 3.8 centímetros La sangre hierve instantáneamente en el satélite, por eso se utilizan trajes espaciales Una persona que pese 45 kilos, en la Luna pesaría 8.05 kilos Ha llegado más gente a la Luna que a las profundidades del océano James B. Irwin, astronauta del Apollo 15, fue la octava persona en caminar sobre la Luna el 30 de julio de 1971 La Luna que hoy conocemos nació de un planeta vagabundo que chocó con la Tierra La temperatura en la Luna puede elevarse hasta los 123°C y bajar hasta los -233° Aunque no está científicamente comprobado, se dice que la fertilidad de la mujer aumenta en días de Luna Llena El satélite de la Tierra atrae con su gravedad el agua de los océanos creando las mareas Las zonas oscuras que vemos en la luna son cráteres rocosos que fueron creados por grandes meteoroides que fundieron partes de su superficie La Luna no cuenta con una atmósfera, lo que significa que no tiene protección de los rayos cósmicos

Fuente: NuestroClima.com