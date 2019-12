Videos: Carpa del SOEA en los portones de Cargill, hasta resolver positivamente los conflictos

“A mi no me gusta que me agarren para la joda” lanzó el Secretario Gremial Daniel Succi

VIDEO: Entrevista en los portones de Cargill con miembros de la Comisión Directiva del SOEA y Delegados en Cargill

Asambleas con los trabajadores y contactos con la prensa. Miembros de Comisión y Delegados del Sindicato Aceitero explican que llevan meses dialogando por varios conflictos: Supervisores afiliados y todavía no encuadrados, dos compañeros que deben ser reincorporados, definir la gratificación y otros problemas en que Cargill sigue dilatando la solución.

“Particularmente a mi no me gusta que me agarren para la joda” lanzó Daniel Succi. Y explicó que desde Septiembre vienen dialogando y la empresa sigue sin resolver.

Por su parte Luciano Mandón, Secretario de Prensa, remarcó que “Siempre el gremio agota las vías administrativas antes de tomar cualquier medida de fuerza. Por ahora se puso esta carpa para ir hablando con el personal”.

También hablaron Delegados como Fabricio Miszczuk, quien ratificó la solidaridad con los compañeros injustamente despedidos como Silva y que esperan su reincorporación como así también con otra compañera que fue dada de alta y la patronal demora en reincorporarla.

El SOEA permanece en alerta, esperando la pronta resolución positiva de estos conflictos, para evitar mayores conflictos y llegar en paz a las fiestas de fin de año.

LA CARPA PERMANECERÁ HASTA ALCANZAR LOS ACUERDOS PENDIENTES. LAS MEDIDAS AVANZARÁN O NO SEGÚN LA RESPUESTA DE LA EMPRESA.

ACTUALIZACIÓN MIÉRCOLES 18:

Video en vivo: “ESTAMOS CALENTITOS” afirmó Daniel Succi Secretario Gremial del SOEA. Cargill sigue dilatando y se mantiene la carpa de protesta en sus portones. Este Miércoles 18 se realiza la demorada reunión de Paritarias entre el Sindicato Aceitero y representantes de las patronales… “desde el gremio queremos que se resuelva hoy mismo el aumento correspondiente y especialmente la gratificación anual, largamente esperada (y necesitada) por los trabajadores” remarcó Succi.

Archivo: En Junio 2019 también hubo un conflicto cuando Cargill quiso descontar un presentismo injustamente y SOEA no lo permitió.