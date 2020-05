VIDEO PGSM: CLORETIL sigue cerrada y sin pagar a su personal desde Septiembre 2019

CLORETIL Sociedad Anónima fabrica varios productos químicos, industriales y farmacéuticos

VIDEO: En vivo desde los portones de Cloretil. Hablan el Delegado Sergio López y los operarios Gerardo Vázquez, Marcelo Clarino, y el capataz Walter Berlasso

Durante 2019 fue evidente que “algo” pasaba, los trabajadores notaron que la empresa no estaba haciendo los mantenimientos necesarios.

Tampoco pagaba regularmente, empezó con atrasos . Para Agosto no respetó el aumento acordado en la paritaria del gremio de los químicos donde están encuadrados. Tras una asamblea del personal en los portones, la empresa cerró sus puertas y despidió a casi todo el personal.

Algunos de ellos, al estar despedidos, al menos pudieron tramitar subsidios y ayudas especiales, así como cobrar la reciente ayuda decretada por el Presidente Alberto Fernández: la IFE, ingreso Familiar de Emergencia.

Hay un caso especial por lo grave, el del operario Gerardo Vázquez, con 15 años de antigüedad en Cloretil y 56 de edad. No le pagan desde Septiembre ni lo han despedido formalmente. No consigue otro trabajo. Al seguir figurando en ANSES como empleado no accede a subsidios ni puede recibir la IFE. Su familia lleva ya muchos meses vendiendo panes, tortas, y tejidos caseros para tener algún ingreso. Una de sus hijas recientemente comenzó a dar servicios de impresión para sumar otros ingresos. Usa la computadora y la impresora que compraron en mejores tiempos pasados.

Para peor, su hijo mayor sufrió un grave accidente de tránsito que lo tuvo postrado casi un año. Afortunadamente ya puede caminar.

Foto: cinco de los operarios defraudados por el accionar de una empresa que tiene recursos y plantas industriales en otras ciudades. Son once en total los trabajadores perjudicados por Cloretil Sociedad Anónima y tienen distintas realidades.

Ojalá si situación se resuelva favorablemente a la brevedad y, aunque sea, cobren los sueldos adeudados y la indemnización que les corresponde si es que la empresa no volverá a abrir.

DOCUMENTOS:

FOTO tomada por los operarios cuando detectaron que la empresa pretendía llevarse producto a pesar del embargo legal. Además sería también un rompimiento de la cuarentena de estos meses.

DENUNCIA DEL GREMIO ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO: