Video: La cuarentena sigue hasta el 24 de Mayo con reapertura progresiva en todo el país menos en el AMBA

El Gobierno anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continuará en todo el país hasta el 24 de mayo, aunque se flexibilizarán actividades.

AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) seguirá en la tercera fase de la cuarentena, mientras que el resto de los distritos pasarán a una cuarta etapa.

Nota Ambito.com por Cecilia Camarano

El Presidente, Alberto Fernández, anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), continuará en la tercera fase de la cuarentena hasta el 24 de mayo, como adelantó Ámbito, mientras que el resto del país pasará a una cuarta etapa, denominada “Reapertura progresiva”. En ambos casos se flexibilizarán actividades comerciales y recreativas.

“No es un avance ni un retroceso, sino trabajar con seriedad, el objetivo no se pudo alcanzar”, argumentó el jefe de Estado, en una conferencia de prensa en la quinta de Olivos, que comenzó minutos más tarde de conocerse que un récord de casos positivos en un día: 240. Así se desprende del parte diario vespertino que emite el Ministerio de Salud, según el cual el total de contagios es de 5.611 y 293 fallecidos. En su anterior discurso en Olivos, el pasado 25 de abril, el total de casos era de 3.780, y 185 personas fallecidas.

Este fue, sin dudas, uno de los factores de peso a la hora de decidir la continuación de la cuarentena en los términos actuales en el Capital y Gran Buenos Aires. El Presidente explicó que las últimas cifras de coronavirus no habían sido incluidas en las “filminas”, y argumentó que el 86,2% de los casos de la pandemia de coronavirus están concentrados en AMBA.

Alberto Fernández destacó que, en el análisis del total del país, los contagios se duplican cada 25,1 días, sin embargo, advirtió que la región del AMBA aún está lejos de ese objetivo porque concentra el 86,2% del total de casos, y es donde se duplican la cantidad de infectados cada 18,8 días.

La prolongación en el AMBA será con mayor flexibilización de las medidas, e incluirá protocolos compartidos con la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Por ello, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acompañaron al Presidente durante el anuncio.

Además de los funcionarios, estuvieron junto al Presidente durante la conferencia los infectólogos y miembros del comité de expertos Pedro Cahn y Mirta Roses. En las primeras filas de la sala de conferencia de Olivos se concentraron el ministro de Salud, Ginés González garcía, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el Ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro”, entro otros.

El presidente, Alberto Fernández, se mostró acompañado por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Durante su discurso, el Jefe de Estado cuestionó a los dirigentes de la oposición que criticaron la extensión de la cuarentena por el impacto que genera en la economía. “No me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente”, dijo al ratificar su decisión de continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y apuntó contra quienes “convocan con gran imprudencia al descuido de la gente”.

“Hay opositores que gobiernan y otros que no gobiernan, que en Twitter convocan, con gran imprudencia, al descuido de la gente”, resaltó el jefe de Estado.

“El area más conflictiva es la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y los que están al lado mio piensan igual que yo. Terminemos con esta discusión de que si abrimos la economía vamos a estar mejor, si abrimos la economía vamos a terminar como Suecia”, explicó.

En este marco, comparó la realidad argentina con la del país nórdico y sostuvo: “Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia hoy cuenta 3.775 muertos con menos de la cuarta parte de habitantes de la Argentina. Entonces de seguir su ejemplo, hoy tendríamos 13.900 muertos”. “He dado todos estos datos para terminar con esta discusión, no me van a torcer el brazo”, agregó.

A su turno, Rodríguez Larreta anunció que se autorizarán las salidas recreativas para niños y niñas acompañados por sus padres durante los fines de semana, “para salir a dar una vuelta” y aclaró que las plazas seguirán cerradas.

“Vamos a evaluar el cumplimiento de la gente semana tras semana, si cumple seguiremos, si no volveremos para atrás”, dijo el funcionario porteño, quien anticipó que este sábado a las 8.45 brindará una conferencia de prensa con los detalles de cómo continuará la cuarentena en la Ciudad.

Por su parte el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, aclaró que todas las actividades que se habiliten en los próximos días “deben seguir un protocolo de higiene y seguridad”, y remarcó que se deberá evaluar cada solicitud.

Respecto a los menores de edad, Kicillof dijo que también van a “proceder por localidad, por municipio” y precisó que van a inclinarse más por la opción de que los niños acompañen a un mayor al momento de hacer las compras. “Es decir, que puedan salir pero no los padres acompañando a los niños, sino los niños acompañando a sus padres, siempre con un estricto protocolo al entrar a un comercio”, explicó y afirmó que estarán “con novedades en los próximos días”.

Entre las principales definiciones de su exposición, Alberto Fernández confirmó que el Gobierno evalúa mantener la suspensión de los despidos en el ámbito privado y el congelamiento de las tarifas, con el objetivo de mitigar el impacto del coronavirus en la economía.

El decreto de extensión de la cuarentena se publicará este sábado en el Boletín Oficial, y contempla las prohibiciones ya conocidas (cierre de fronteras, dictado de clases, prohibición de espectáculos masivos y recreación en parques y plazas), y continúan dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo los mayores de 60 años, las embarazadas y las personas en los grupos de riesgo.

En tanto, quedarán habilitadas las siguientes ramas industriales, sin uso de transporte público : automotriz y autopartes, electrónica y electrodomésticos, textil, calzado e indumentaria, productos de tabaco, metalurgia, maquinaria y equipos, gráfica, ediciones e impresiones, madera y mueble, juguetes, laboratorios farmacéuticos, química y petroquímica, fabricación de motocicletas y bicicletas y fabricación de neumáticos.