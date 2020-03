Video: Graban el paso de un misterioso ovni triangular en Alemania

Filman un misterioso objeto no identificado de forma triangular en Alemania y abre el debate sobre si se trata de prototipos humanos o extraterrestres

El Falcon HTV-2 es un dron desarrollado por DARPA (acrónimo de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa) diseñado para el Pentágono. Se trata de un dron hipersónico, es decir, un “avión” no tripulado lanzado a la estratosfera gracias a un cohete propulsor. Tras alcanzar más de 30.000 metros de altura, se desliza por la estratosfera a velocidades vertiginosas: Mach 20 (aproximadamente 21.000 Km/h.) Eso significa que el HTV-2 invierte 12 minutos en un trayecto entre la ciudad de Nueva York y Los Ángeles. El HTV-2 –asegura la página de web de DARPA- posee numerosos sensores que recopila datos en un entorno operativo incierto.

Pues bien, un ciudadano de Sigmaringen, una localidad situada en el sur de Alemania en el Estado federado de Baden-Wurtemberg, perteneciente a la Región Administrativa de Tubinga, pudo haber filmado con su teléfono móvil uno de estos prototipos (ver cabecera)… ¿Un modelo experimental estadounidense en Alemania? Obviamente no es racional. Por eso, son muchos los que hablan de un ovni.

El prototipo estadounidense estaría basado en ingeniería de Tesla

Su forma triangular encaja, también, con otro modelo del que el gobierno estadounidense niega todo conocimiento, me refiero al TR-3 Black Manta que, según filtraciones posee tecnología Anti-gravedad y volaría impulsado por energía nuclear.

Corporación Lockheed Martin, contratista militar del Pentágono y asignada también al proyecto DARPA. Su funcionamiento, estaría basado en ingeniería desarrollada por Tesla, aunque pulida hasta su conclusión en los 90. El TR-3B habría sido diseñado y construido por la, contratista militar dely asignada también al. Su funcionamiento, estaría basado en ingeniería desarrollada por, aunque pulida hasta su conclusión en los 90.

Con todo, el físico Michio Kaku aseguró en Barcelona que estos prototipos eran un fracaso, dada su alta siniestralidad. Hoy por hoy, según Kaku, no hay ninguna potencia que haya desarrollado ingenierías capaces de comportarse como han recogido los vídeos obtenidos por los pilotos estadounidenses. Filmaciones –recordemos- validadas por la Fuerza Aérea y que formaban parte del archivo del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP).

Con los ovnis hemos topado

Si no son diseños de ninguna nación… ¿A qué nos enfrentamos? ¿Una tecnología extraterrestre? Kaku no lo descarta, como tampoco lo descarta Christopher Mellon, adjunto a la subsecretaría de Defensa para Operaciones de Seguridad e Información, durante el mandato de Bill Clinton. No es un don nadie, al contrario. Se trata de una persona autorizada que asegura que “Si supiéramos con certeza que los ejércitos rusos o chinos han superado tecnológicamente a los Estados Unidos, habría un alboroto, al igual que cuando la Unión Soviética lanzó Sputnik, el primer satélite artificial del mundo.”

En su opinión, los vídeos obtenidos por los F18 de la Fuerza Aérea son inquietantes y denuncia la parálisis de la Administración para hacer frente a lo que considera una amenaza. “Esta parálisis –dice- ocurre en un momento en que la comunidad científica reconoce cada vez más la posibilidad de que la humanidad encuentre sondas de civilizaciones espaciales.” De hecho, el año pasado, el Comité de la Cámara de Espacio, Ciencia y Tecnología ordenó a la NASA que comenzara a buscar “firmas tecnológicas”, lo que significa sondas espaciales extraterrestres.

“Por improbable que parezca –concluye Mellon-, no se puede negar la posibilidad de que algunos ovnis / UAP (en la nueva denominación) detectados por nuestros militares sean sondas lanzadas por civilizaciones extraterrestres.

Josep Guijarro

Periodista y escritor

Espaciomisterio.com

AÑO/CERO