Video: CARGILL encuadró a Supervisores en Convenio Aceitero pero falta abonar retroactivos

Entrevista con Daniel Succi (Secretario Gremial) y Luciano Mandón (Secretario de Prensa)

CARGILL ENCUADRÓ A SUPERVISORES PERO FALTA DESACTIVAR UNA PICARDÍA DE LA EMPRESA CARGILL: CORRECTO ENCUADRAMIENTO DE SUPERVISORES a partir de Enero 2020, PERO FALTA ABONAR RETROACTIVOS.

En este Video, Daniel Succi y Luciano Mandón, explican cómo La Comisión del SOEA está acompañando a estos trabajadores para que no pierdan ningún derecho sobre los meses anteriores y los retroactivos que les corresponden.

El Lunes 2 de Marzo a las 13 hs. Miembros de la Comisión SOEA se reunieron con los compañeros Supervisores en los portones de Cargill para revisar la situación del encuadramiento y responder sus inquietudes.

Contexto:

Varios Supervisores de la planta de Cargill en Puerto General San Martín pidieron su afiliación al Sindicato Aceitero. Ellos y otros más también solicitaron a la empresa su encuadramiento como aceiteros según el Convenio Colectivo de Trabajo.

Es un proceso laboral y gremial que comenzó en Mayo 2019. Hubo resistencias desde la empresa y ciertas presiones pero finalmente se concretó y comenzaron a estar completamente encuadrados y con todo reflejado en sus recibos de sueldo a partir de Enero 2020.

Conflicto por Retroactivos: Persiste un desacuerdo sobre algunos montos que deberían cobrar por los meses que pasaron entre su afiliación y el correcto encuadramiento, algo que podría haberse resuelto rápidamente pero la empresa no termina de resolverlo.

La patronal demora el pago de algunos montos adeudados, entre ellos el proporcional de la gratificación que les corresponde. Y los presiona a firmar un documento en el que desisten de cualquier reclamo sobre los meses anteriores. En ese punto el Sindicato no puede aceptar que los trabajadores renuncien a sus derechos. Lo correcto es que la empresa abone su deuda sin más demoras, y que respete la libertad de los trabajadores de reclamar o no según su voluntad y su caso particular.

El SOEA sólo pide que se respete el Convenio Colectivo de Trabajo y las leyes laborales vigentes, y espera que en la próxima reunión esto ya quede aceptado y superado.