Stella Calloni: “Estados Unidos avanza con un proyecto geoestratégico de recolonización”

México y la Argentina, sin embargo, pueden influir en la región

La analista internacional Stella Calloni mantuvo una extensa charla con Gabriel Fernández en Radio Gráfica, en la que repasó la realidad de la región, la Argentina y las influencias externas que buscan inmiscuirse en las políticas locales de Chile, Bolivia y Venezuela, entre otras naciones.

Gabriel Fernández: ¿Que panorama observás en el Sur del continente?

Stella Calloni: Me sugiere lo que siempre hemos hablado y denunciado. El avance de un proyecto geoestratégico de reorganización del continente, que lo ha definido claramente el presidente (Donald) Trump cuando dice que nos están aplicando la doctrina Monroe de 1823. Hemos vuelvo a donde empezamos. La doctrina Monroe era prácticamente utilizar América Latina para los norteamericanos, con la idea de apropiarse y controlar hacia el sur, hasta Tierra del Fuego, y la Antártida incluida.

“Lo ha definido claramente el presidente (Donald) Trump cuando dice que nos están aplicando la doctrina Monroe de 1823”

Este proyecto se puso en marcha ya incluso por los golpes de estado que se vieron en este siglo. No es uno, son varios. Fracasaron muchos en Venezuela, país al que han despojado muchísimo. Han hecho un daño de desestabilización terrible. La economía de Venezuela estaba bien, era una economía enfocada en lo social, era el país que más viviendas había construido para las poblaciones pobres. Cuando comparan y dicen “vamos a ser Venezuela”, Venezuela solo se puede ser, si estás bloqueado y rodeado y te retienen 50 mil millones de fondos en los bancos del exterior. Como han hecho con Cuba o con Nicaragua, que están bajo una presión brutal, no sólo con amenazas de golpe o invasión, sino una guerra económica y psicológica de alcances cuasi apocalípticos. Porque cada vez aumentan más las presiones de Estados Unidos.

GF: ¿Y cómo incide la Argentina en la situación de la región?

SC: Estamos viendo que los países que pueden influir con peso sobre la región son México y Argentina. Con gobiernos nuevos, diferentes. Argentina está recién recuperándose de la situación que recibe, que es una situación de cesación de pagos, default, como le dicen acá. Un país arrasado verdaderamente, donde se dejan vacunas acumuladas en containers y ni la salud ni el hambre importaban. No importaba nada.

Por otra parte, estamos demostrando que América Latina siempre resistió. La historia de América Latina es una historia de dictaduras y resistencias, de revoluciones, de gobiernos que resisten los mandatos de Washington, como ha sido este último tiempo, que vivimos del proceso de integración más avanzado de América Latina que en el que había gobiernos nacionales y populares. Por su propio peso arrastraban al resto de los gobiernos, porque la patria grande la formaban todos los países de América Latina y el Caribe, algo que nunca se había logrado. Son gobiernos tan populares, a los que les dicen populistas con ese dejo descalificador. El populismo es algo glorioso, porque viene de lo popular. Y le dicen “populismo” para tratar de agredir el concepto y a todos los gobiernos populares.

“Argentina está recién recuperándose de la situación que recibe”

Mirá lo que es Chile. Nunca en la América Latina un pueblo estuvo tantos meses resistiendo la brutal represión, digna de la mejor dictadura de los viejos tiempos. También el pueblo boliviano. Hay que pararse en medio del terror que te produce esa junta militar, fascista, con apoyo externo en ambos casos. Porque a Piñera lo sostiene Washington, y a los golpistas Bolivianos también. Y si no fuera Washington, algún otro aliado de Estados Unidos, como Israel. No se si podría sostenerse un gobierno en ese estado, aún ganando las elecciones no se lo van a reconocer. Igual que en Honduras en 2009. Derrocaron a Manuel Zelaya, convocaron a elecciones para darle continuidad a la dictadura pero disfrazado de una democracia con elecciones. Aunque no podían ganar de ninguna manera porque no dejaban entrar a Zelaya ni dejaron hacer nada. Cuando ganó ahora en la última elección Salvador Nasralla, con un partido conformado por todos los sectores populares que se habían opuesto al golpe, les quitaron las elecciones. Mataron a 39 personas en la calle, y eso ya nadie lo recuerda.Ya no se ve contenido en las noticias para que la gente recuerde que esto sucedió en Honduras

GF: ¿Pensás que en Argentina puede haber una ofensiva equivalente si le va bien?

SC: A México le están haciendo muchas cosas, y en Argentina tambien. Hay mucho trabajo detrás de los fondos buitres, detrás de los tenedores privados. Hay mucho trabajo para tratar de desenredar todo. También lo están haciendo con México. Voy a decir algo que tenemos que señalar sí o sí: Esto no viene solo de la ultraderecha, sino también de algunas llamadas izquierdas. Yo no les llamo “izquierdas”, porque tienen el mismo mensaje de la derecha, pero envuelto en papel celofán, con lo cual confunden a la población. Hay una ofensiva del imperio, pero nuestro pueblo le sale a la contra. Somos un hueso duro de roer.

GA/GF/RG

RADIOGRAFICA.ORG.AR