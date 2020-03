Coronavirus: Video Con VERONICA LESZKIEWICZ sobre cómo trabaja la farmacia en esta crisis sanitaria

Farmacia Leszkiewicz es una de las más concurridas de Puerto General San Martín

Verónica es una joven farmacéutica que decidió instalarse con su familia en esta ciudad, en la calle Buenos Aires al 1018 en Barrio Iturralde. Ofrecen un WhatsApp: 3476695098

VIDEO: “En este momento que vengan por algo realmente necesario” pide Verónica. Recuerda que “Debe salir de casa una sola persona, no toda la familia o con los niños”.

“Barbijos no hay en las farmacias, no se consiguen ahora. Los guantes no sirven para todo. Lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día y mantener las superficies desinfectadas.”

La profesional también alertó sobre los pacientes crónicos de PAMI: “muchos médicos de cabecera no están atendiendo a los abuelos. No les están haciendo las recetas y están faltando a la ética profesional”.

Ella y su personal atienden cientos de personas por día. Las farmacias están entre los establecimientos exceptuados del aislamiento social obligatorio.

La “cuarentena” fue impuesta por decreto presidencial cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaración “pandemia” la propagación del COVID-19

Desinfección Municipal: Durante la entrevista pasó la brigada de desinfección municipal que está aplicando productos sanitarios en picaportes, puertas, ventanillas, veredas y otras áreas de contacto en farmacias, supermercados, cajeros automáticos y comercios o dependencias públicas que reciban numerosas personas cada día.