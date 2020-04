Coronavirus: Asia tendría la razón sobre el uso masivo del barbijo y su efectividad para prevenir el contagio

¿Son efectivas las máscaras para protegerse el coronavirus?

Hong Kong (CNN) — En las próximas semanas, si aún no lo ha hecho, es probable que tu gobierno comience a recomendarte que uses una mascarilla para protegerte del nuevo coronavirus.

Para aquellos que viven en Asia, tales anuncios serán una reivindicación de una táctica que se ha adoptado en gran parte de la región desde el comienzo de la crisis y parece haber sido confirmada por tasas más bajas de infección y una contención más rápida de los brotes.

VIDEO EL CASO COREA: Recomendamos esta entrevista con el mayor experto en epidemiología de Corea del Sur: Profesor Kim Woo-joo del Hospital Universitario Guro de la Universidad.

En Occidente hay demasiada confusión

En Europa y América, el mensaje de usar cubre boca, barbijo o mascarilla (así las denominan en diversas regiones) puede ser confuso, ya que llega después de que autoridades de salud pública, políticos y figuras de los medios afirmaran con confianza que las máscaras no ayudan e instaran a las personas a concentrarse sólo en lavarse las manos y mantener el distanciamiento social.

Esa misma semana, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), compareció ante el Congreso. Cuando se le preguntó si las personas debían usar mascarillas, él respondió directamente: “No”.

Ahora no está tan seguro. El lunes, Redfield le dijo a NPR que los CDC estaban revisando sus pautas y pueden recomendar el uso general de máscaras para protegerse contra la infección de la comunidad. Es probable que solo sea una cuestión de tiempo antes de que otras organizaciones que no han recomendado el uso de mascarillas, principalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS), hagan lo mismo.

Giro hacia la protección

El mes pasado, Adrien Burch, experto en microbiología de la Universidad de California, Berkeley, escribió que “a pesar de escuchar que ‘las máscaras faciales no funcionan’, probablemente no hayas visto ninguna evidencia sólida para apoyar esa afirmación. Es porque no existe”.

De hecho, hay evidencia de lo contrario: que las mascarillas ayudan a prevenir infecciones virales como la pandemia actual.

Burch señaló una revisión Cochrane —un análisis sistémico de los estudios publicados sobre un tema dado— que encontró pruebas sólidas durante la epidemia de SARS, de 2003, que apoyaban el uso de máscaras protectoras. Un estudio de transmisión comunitaria en Beijing encontró que “usar una mascarilla en público de manera constante se asoció con una reducción del 70% en el riesgo de contraer SARS” (Síndrome Respiratorio Agudo Severo).

El SARS, como el covid-19, es una enfermedad respiratoria causada por la misma familia de virus llamada coronavirus.

Si bien el SARS se extendió por todo el mundo, lo peor de la epidemia se centró en Asia, particularmente en China continental y Hong Kong. Se confirmaron 8.098 casos en todo el mundo entre noviembre de 2002 y julio de 2003, con 774 muertes en total. El legado de esta experiencia se pudo ver al principio de la pandemia actual, ya que la noticia de la propagación de un virus llevó a las personas de toda la región a ponerse máscaras para protegerse.

Desde el principio, Hong Kong y muchos otros gobiernos asiáticos han recomendado que las personas usen mascarillas en público, ya sea que muestren síntomas del virus o no.

