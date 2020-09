AMSAFE Informa: Ganadores Sorteo Día Maestro. Detalle de la Propuesta Paritaria Docente 2020

El boletín semanal enviado por Ricardo Fernández, Delegado Seccional de AMSAFE San Lorenzo

#Coronavirus: SEDES CERRADAS

AMSAFE SAN LORENZO INFORMA QUE AMBAS SEDES PERMANECERÁN CERRADAS HASTA NUEVO AVISO. POR CUALQUIER TEMA COMUNICARSE CON EL 03476 15300679 o al email: rafsanlorenzo@gmail.com

PROPUESTA PARITARIA 2020

El miércoles 23 de septiembre el Gobierno Provincial realizó una nueva propuesta paritaria. La misma será puesta a consideración en todos los departamentos de la provincia, sintetizándose la opinión de todos los compañeros en el Plenario Provincial del viernes 25 de septiembre.

Principales características de la propuesta:

SALARIO. Establece una recomposición salarial consistente en incorporar una asignación no remunerativa no bonificable, habitual y permanente. Será retroactivo al mes de agosto, contemplando aumentos en octubre y noviembre, la misma tiene en cuenta la antigüedad, la jerarquía y se tomara como base para el cálculo en el haber jubilatorio. • Los aportes se percibirán por cargo, con un tope de dos cargos y el traslado proporcional a las horas cátedras de todos los niveles. • Los pasivos del sector docente recibirán la proporción del 80% del incremento correspondiente a los activos del tramo de mayor antigüedad y jerarquía según corresponda. • Las sumas no bonificable y no remunerativas formarán parte del salario. Y se garantizará que dichas sumas sean tenidas en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio. • Los reemplazantes que se desempeñen en estos períodos percibirán un aporte proporcional a los días correspondientes al mes trabajado. • En el mes de diciembre se abrirá una nueva discusión PARITARIA y se discutirá un cronograma de incorporación de las sumas de esta propuesta como remunerativas y bonificable. • Las sumas propuestas formarán parte del salario de manera permanente. • En caso de ser aceptada la propuesta, el importe por Agosto y Septiembre se percibirá en planilla complementaria en los primeros diez días del mes de octubre. • A modo de ejemplo: a cobrar por planilla complementaria en octubre (agosto+septiembre)

Maestra de grado 15% $8.000

Maestra de Grado 120% $11187

Directora 454 pts 110% $17750

En noviembre

Maestra de grado 15% $4500

Maestra de Grado 120% $6232.48

Directora 454 pts 110% $10.125

En Diciembre

Maestra de grado 15% $5000

Maestra de Grado 120% $6809.50

Directora 454 pts 110% $11475

CARRERA DOCENTE

Se propone avanzar con las titularizaciones y concursos que regulan la carrera docente inaugurando un nuevo sistema online excepcional, determinado por las restricciones del contexto pandémico.

CONCURSO DE SECUNDARIA :

Producto de la situación sanitaria, y entendiendo la necesidad de la realización del ofrecimiento de cargos y horas cátedra del concurso de titularización del Nivel Secundario en resguardo de la estabilidad de los trabajadores de la educación, se procederá a realizar ofrecimiento virtual, de manera excepcional, de cargos y horas cátedra de Secundaria Orientada, Técnica y de Adultos del Concurso vigente, a realizarse durante los meses de noviembre y diciembre.

Toma de posesión de traslados y concurso: 1 de marzo de 2021.

NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y MODALIDAD ESPECIAL

a) Traslado Inicial, Primaria y Especial − Etapa I: 28/09/20 al 07/10/20.

b) Escalafones Provisorio Traslado y Vacantes: 09/11/20 al 13/11/20.

c) Etapa II selección de Destino: 21/12/20 al 28/12/20.

d) Inscripción a Concurso Cargos y Hs Cátedra y Suplencias 2021 (Proceso simultáneo): 19/10/20 al 28/10/20.

e) Toma de posesión de concurso y traslado: 1 de marzo de 2021.

SECUNDARIA Y SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL

a) Inscripción a Suplencias: 8/10/20 al 17/10/20.

CONDICIONES DE TRABAJO

Se conforma una mesa de intercambios para tratar temas relacionados a condiciones de trabajo docente en la virtualidad y en la presencialidad.

IAPOS

Se integrará una Comisión Interjurisdiccional para articular abordajes relacionados con las prestaciones del IAPOS.

La representación gremial plantea la necesidad urgente de actualizar las asignaciones familiares.

Solicita al ministerio de educación garantizar el cumplimiento de las normas de teletrabajo y sobrecarga laboral, a la vez que manifiesta la exigencia sobre la implementación de políticas de cuidado para quienes se desempeñan en la presencialidad en comedores y copa de leche.

Los representantes de los sindicatos dejaron constancia de la exigencia de la implementación del Bono de emergencia a docentes reemplazantes.

Esta propuesta será puesta a consideración de los docentes de toda la provincia y el día viernes 25 de septiembre en reunión virtual los delegados seccionales y la CD provincial resolverán en base a la votación en toda la provincia su aceptación o el rechazo.

GANADORES SORTEO AMSAFE SAN LORENZO 17 SEPTIEMBRE

Orden NRO. GANADORES 17/09/20 DNI ESCUELA 1 195 BARELLO ANALIA SANDRA 17258195 672 2 746 3 180 FONTANA SILVIA ALEJANDRA 21418180 258 180 LOPEZ MERCHAN ARIEL GERARDO 20971180 IS 25 180 DANA TAMARA 31290180 325 4 460 5 078 CALZADA MARTIN GLADIS 13715078 223 078 BALBI VERONICA DANIELA 28520078 2105 6 759 FISCALINA GISELA NATALIA 24114759 383 7 518 DIMARTINO MONTALBANO SUSANA 92754518 6381 518 JULIA CINTIA MONICA 16090518 JUBILADA 8 732 DE NICOLA GISELA EVANGELINA 23162732 155 732 CAO NADIA BELEN 32621732 155 9 206 RAYMONDA EDGARDO NORBERTO P 10719206 JUBILADO 10 613 SCHIMPF, VIRGINIA SOLEDAD 25531613 753 11 241 BARROZO LUIS ANGEL 10243241 548 12 187 13 684 14 792 FRANCOVIG, MIRIAM RAQUEL 16837792 233 792 ALBORNOZ, MARCELA SILVINA 20264792 438 792 MONDINO, CRISTINA NEL 4434792 JUBILADA 15 180 16 119 MELOTTA CAMILA BELEN 34778119 2105 17 119 18 283 MOYANO NATALIA SOLEDAD 26537283 218 19 741 MUSCIO MARIA VANINA 26602741 220 741 FEIJOO, STELLA MARYS 5166741 JUBILADA 741 IGURI LORENA ALEJANDRA 23233741 2074 741 MORE NORMA INES 13286741 JUBILADA 20 842 DIMARCO CLAUDIA CARINA 18487842 IS 22

RICARDO FERNÁNDEZ – DELEGADO SECCIONAL

CLAUDIA KOCAK – DELEGADA ADJUNTA

COMISIÓN DIRECTIVA – AMSAFE SAN LORENZO

Sede San Lorenzo:

Porteau 369 | Tel/Fax: 03476 421536

Sede Capitán Bermúdez:

Santa Fe 293 | Tel/Fax: 0341 4913313