Villa Cassini escribió una nueva página en su historia deportiva al consagrarse campeón del Torneo Senior de la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol. El conjunto de Capitán Bermúdez aseguró el título el pasado sábado, al derrotar por 3 a 1 a General San Martín en condición de local, por la 13ª fecha del certamen.

Con este triunfo, el elenco villero se quedó con el campeonato tras una destacada campaña, imponiéndose en una competencia que continúa afianzándose dentro del calendario oficial de la Liga Sanlorencina.

Villa Cassini sucede como campeón a Sargento Cabral de Fray Luis Beltrán, primer ganador del Torneo Senior en la temporada 2025. El conjunto beltranense, además, será el representante de la Liga Sanlorencina en el próximo Torneo Nacional Senior organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como premio a la obtención del certamen inaugural.

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