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El fin de la familia: la factura que nadie quiere pagar ya está llegando

El kodokushi o muerte en soledad es una crisis creciente en Japón.

Analizamos los datos reales de 2023 y por qué este fenómeno preocupa al mundo desarrollado.

Este video examina la realidad detrás de las 76.020 personas que murieron solas en sus hogares durante el último año.

Si buscas entender las dinámicas sociales actuales, este análisis ofrece una perspectiva cruda y necesaria sobre cómo el aislamiento se ha convertido en una estadística nacional.

Exploramos el impacto de este fenómeno y las implicaciones que tiene para otras sociedades modernas que enfrentan retos similares.

Más allá de las cifras, el kodokushi nos obliga a reflexionar sobre la estructura social contemporánea.

Al desglosar este problema de salud mental y aislamiento, identificamos las causas que han llevado a que esta situación pase de ser una rareza a una realidad cotidiana.

Este contenido es para quienes desean comprender las complejidades de la vida moderna y las sombras que a menudo ignoramos.

Capítulos:

00:00 – Kodokushi: 76.020 muertes en soledad en Japón.

01:18 – Por qué vivir solo es el negocio más rentable del siglo

02:09 – Datos: hogares unipersonales en España, Europa y Japón

03:39 – Segunda Transición Demográfica: ¿progreso o trampa?

04:43 – La intimidad por piezas: mascotas, apps y comunidades digitales

07:20 – La familia daba gratis lo que ahora pagas

08:14 – Vivir solo sale caro: sin economías de escala

09:50 – El mercado de la soledad: inmobiliario, coliving y consumo

10:30 – Estocolmo: el modelo extremo de la economía de la soledad

13:34 – Tocqueville y el ciudadano atomizado: quién gana con tu soledad

15:28 – 0,58: la tasa de fecundidad que lo explica todo

17:28 – Demografía de reemplazo y la factura que todos pagaremos

El Canal: youtube.com/@marc_vidal