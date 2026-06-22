Video: El fin de la Familia… cada vez más gente sola…
Desde Nuevaregion recomendamos el canal de Marc Vidal. Mira sus videos y tú también ayudarás a difundir sus análisis de la sociedad, tendencias y consecuencias.
El fin de la familia: la factura que nadie quiere pagar ya está llegando
El kodokushi o muerte en soledad es una crisis creciente en Japón.
Analizamos los datos reales de 2023 y por qué este fenómeno preocupa al mundo desarrollado.
Este video examina la realidad detrás de las 76.020 personas que murieron solas en sus hogares durante el último año.
Si buscas entender las dinámicas sociales actuales, este análisis ofrece una perspectiva cruda y necesaria sobre cómo el aislamiento se ha convertido en una estadística nacional.
Exploramos el impacto de este fenómeno y las implicaciones que tiene para otras sociedades modernas que enfrentan retos similares.
Más allá de las cifras, el kodokushi nos obliga a reflexionar sobre la estructura social contemporánea.
Al desglosar este problema de salud mental y aislamiento, identificamos las causas que han llevado a que esta situación pase de ser una rareza a una realidad cotidiana.
Este contenido es para quienes desean comprender las complejidades de la vida moderna y las sombras que a menudo ignoramos.
Capítulos:
00:00 – Kodokushi: 76.020 muertes en soledad en Japón.
01:18 – Por qué vivir solo es el negocio más rentable del siglo
02:09 – Datos: hogares unipersonales en España, Europa y Japón
03:39 – Segunda Transición Demográfica: ¿progreso o trampa?
04:43 – La intimidad por piezas: mascotas, apps y comunidades digitales
07:20 – La familia daba gratis lo que ahora pagas
08:14 – Vivir solo sale caro: sin economías de escala
09:50 – El mercado de la soledad: inmobiliario, coliving y consumo
10:30 – Estocolmo: el modelo extremo de la economía de la soledad
13:34 – Tocqueville y el ciudadano atomizado: quién gana con tu soledad
15:28 – 0,58: la tasa de fecundidad que lo explica todo
17:28 – Demografía de reemplazo y la factura que todos pagaremos
El Canal: youtube.com/@marc_vidal