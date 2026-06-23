«Debemos actuar con anticipación y estar preparados para adaptarnos y resistir las amenazas en constante evolución», advierten las agencias.

La alianza de intercambio de inteligencia Cinco Ojos, integrada por EE.UU., Australia, Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelanda, ha advertido que modelos avanzados de inteligencia artificial (IA), capaces de crear nuevas amenazas, estarán disponibles para el público en cuestión de meses.

«El vertiginoso desarrollo de la IA de vanguardia implica que las suposiciones sobre el riesgo cibernético pueden quedar obsoletas en cuestión de meses, no de años», reza un comunicado conjunto de las agencias publicado este lunes.

«Debemos actuar con anticipación y estar preparados para adaptarnos y resistir las amenazas en constante evolución», reza el informe, destacando que la IA tiene el poder de acelerar «la velocidad, la magnitud y la sofisticación de las ciberamenazas«.

«Se prevé que los modelos de inteligencia artificial de vanguardia superen las expectativas actuales de la industria, transformando radicalmente las capacidades cibernéticas tanto ofensivas como defensivas. El plazo no es de años, sino de meses», reiteran las agencias de los Cinco Ojos. «En este entorno, la ciberresiliencia es fundamental para impulsar la continuidad del negocio, la confianza del mercado y el valor a largo plazo», subrayan.

De acuerdo con el comunicado, «el riesgo cibernético ya no puede considerarse un asunto puramente técnico». «Se trata de un riesgo empresarial fundamental y una responsabilidad de liderazgo«, se indica. «Los líderes que actúen ahora reducirán la exposición, fortalecerán la resiliencia y generarán confianza entre clientes, socios e inversores. Quienes se demoren se enfrentarán a un riesgo creciente y evitable«, concluyen las agencias.

RT.com