Tras el éxito de la edición de verano, comenzó la colonia invernal para adultos mayores



La Municipalidad puso en marcha una nueva edición de la propuesta destinada a personas mayores de 55 años. Se desarrollará cada dos semanas, los martes de 14 a 16 h, con la realización de actividades deportivas, recreativas y de estimulación cognitiva. Los interesados en participar deben acercarse directamente al Polideportivo Municipal antes del inicio de la jornada.

Tras el éxito de la colonia de verano, que reunió durante varias semanas a decenas de vecinos en jornadas de recreación, deporte e integración, la Municipalidad de San Lorenzo dio inicio este martes a la edición invernal de la Colonia para Adultos Mayores.

La iniciativa está destinada a personas mayores de 55 años y se desarrollará los martes, cada dos semanas, de 14 a 16 horas. En cada encuentro, los participantes compartirán actividades deportivas, recreativas y de estimulación cognitiva, con el objetivo de promover hábitos saludables, favorecer la socialización y estimular el bienestar físico y mental.

Los interesados en sumarse a la colonia deberán inscribirse en el Polideportivo Municipal, antes del inicio de la actividad.

El comienzo de esta nueva etapa contó con la presencia del intendente Leonardo Raimundo; la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; y el subsecretario de Deportes, Leandro González, quienes acompañaron a los participantes en la primera jornada.

La colonia de adultos mayores se incorporó este año a la oferta permanente del Polideportivo Municipal y, tras la excelente respuesta obtenida durante la temporada estival, vuelve con una modalidad adaptada al invierno para seguir ofreciendo un espacio de encuentro, actividad física y recreación.

Con esta propuesta, la Municipalidad continúa ampliando los servicios que presta en el Polideportivo, donde diariamente se desarrollan actividades deportivas, recreativas y formativas destinadas a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, consolidando al predio como uno de los principales espacios públicos para la promoción de la salud, la inclusión y la vida comunitaria.

Prensa SL