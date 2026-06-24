Diccionario Geopolítico Esencial. Nueva etiqueta en la que se irán añadiendo términos.

El objetivo del diccionario es que las «nuevas generaciones» puedan conocer conceptos e ideas que tienen su historia y que suelen presentarse en Internet confusos. No es que nosotros tengamos la verdad absoluta, pero aportaremos nuestra síntesis y, en ocasiones, un punto de contraste no vendrá mal.

Los términos empleados por los analistas geopolíticos van en aumento; algunos son neologismos y combinaciones de palabras, mientras que otros se refieren a personajes o hechos históricos.

No seguiremos un patrón alfabético para nuestro diccionario, sino que nos dejaremos llevar por las expresiones más usadas en el presente.

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«Puede que no te interese la geopolítica, pero a la geopolítica le interesas tú». Adaptación de una idea que se atribuye originalmente a Pericles en su Discurso Fúnebre (431 a.C.), recogido por Tucídides.

Según el líder y estratega Pericles, si no querías involucrarte con la democracia ateniense, no merecías ser ciudadano ni participar en la sociedad.

En la actualidad, la geopolítica está en boca de todo el mundo, no por mandato social, sino por la inquietud y, para muchos, necesidad de ser conscientes de los acontecimientos vertiginosos.

Trampa de Tucídides

Expresión que se ha ido popularizando en la actualidad para hacer referencia a la tensión y posible deriva belicista por causa del declive del viejo imperio dominante norteamericano ante el ascenso de nuevas potencias que rompen su hegemonía.

El historiador y militar Tucídides, en su obra Historia de la guerra del Peloponeso, postuló que «fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra».

Graham T. Allison popularizó el uso de la expresión en el lenguaje geopolítico en alusión al crecimiento de China con capacidad de arrebatar la posición de número uno a Estados Unidos.

Para impulsar su tesis, Allison dirigió un estudio de casos realizado por el Centro Belfer de Ciencia y Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, que descubrió que, de 16 casos a lo largo de la historia en que una potencia emergente rivalizó con una potencia consolidada, 12 acabaron en guerra.

De otra parte, se debe considerar que la historia ha entrado en una nueva etapa en la que resulta complejo otorgar el estatus de potencia hegemónica a una sola nación, ya que las potencias emergentes se han emancipado en diferentes campos: económico, militar y tecnológico, de manera que son todas ellas las que han logrado desbancar al viejo imperio en declive en diferentes campos.

Javier Belda

Fuente: Javier Belda. PRESSENZA.COM