​[[{«value»:»Especial para Infocampo

El 8 de junio pasado se promulgó la Resolución N° 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) por la cual se creó un nuevo sistema de protección de la propiedad intelectual de las variedades vegetales, mediante un protocolo para identificar de manera rápida y altamente confiable el tipo de cultivar que originó el grano que ingresa al sistema comercial.

En su artículo 9, la resolución sostiene que “el presente protocolo se aplicará a los cultivares que resulten inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (RNPC) a partir de la publicación de la presente”.

De allí se desprende un dato muy relevante: una revisión del Boletín Oficial, en la sección donde se publican los avisos oficiales solicitando la inscripción de las nuevas variedades en el RNPC, detectó que entre el 8 y el 30 de junio se publicaron ocho avisos para nuevas variedades de soja.

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LAS VARIEDADES DE SOJA QUE SE VIENEN

Estas variedades son:

1) La Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto con el Conicet, solicitan inscribir la variedad de soja Tango 4G+, un cultivar con la tecnología de resistencia a glifosato y de ciclo de madurez V.

Syngenta solicitó la inscripción de dos variedades de soja, la 6726 CE STS y la 62×26 CE STS, ambas con tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato y 2-4D, sumada a la tolerancia a insectos lepidópteros y a herbicidas de la familia de las sulfonilureas.

El Grupo Don Mario (GDM) solicitó la inscripción de la variedad 67K67RSF SCE, un cultivar de grupo de madurez VI largo, con tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato y 2-4D, más la tolerancia a insectos lepidópteros.

Corteva, por medio de Pioneer Overseas Corporation, solicitó la inscripción del cultivar de nombre 5045DH06-02, de grupo de madurez IV largo, con tolerancia a los tres herbicidas mencionados.

El INTA también se anotó en el nuevo esquema, ya que solicitó la inscripción del cultivar INTA Alim 4L, una soja de grupo IV largo, pero que se caracteriza por ser no transgénica, lo cual la hace apta para un mercado de especialidades.

Finalmente, este martes 30 de junio Bayer, por medio de Monsanto Technology solicitó la inscripción de dos variedades de soja con la tecnología Intacta, que le otorga a tolerancia a glifosato, la tolerancia a insectos. Se trata de los cultivares 6122 IPRO y 5122 IPRO.

De todos modos, es importante destacar que, a excepción de Tango 4G+ e INTA Alim 4L, el resto ya había sido inscripto en el Registro Nacional de Cultivares, restando el paso del RPNC que es el que otorga los derechos de propiedad intelectual y la exclusividad de su explotación comercial para el obtentor.

De seguro en lo que resta del año seguirán sumándose variedades bajo el sistema de protección de la Resolución 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas, que se pondrá a prueba cuando estos cultivares se siembren, se cosechen y sus granos entren en el circuito comercial.»}]]Agricultura – Infocampo