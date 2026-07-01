El Hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba ofició como sede para el lanzamiento de la segunda edición de la Expo Ganadera del Centro, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de septiembre en el Centro de Convenciones de la capital mediterránea.

Durante el encuentro se presentó oficialmente la propuesta 2026 de la exposición, que este año llevará como lema “Transformando la ganadería convencional en ganaderIA de precisión”, que refleja el nuevo enfoque de una producción ganadera cada vez más apoyada en la tecnología, la inteligencia artificial, la trazabilidad y el análisis de datos para mejorar la eficiencia, la competitividad y la sustentabilidad del sector.

Tras una primera experiencia que reunió a más de 3.000 asistentes, 45 empresas expositoras, 12 conferencias y generó negocios por más de $ 11.200 millones, los organizadores proyectan para este año superar los 5.000 visitantes, incrementar en más de un 30% la superficie comercial, desarrollar más de 15 conferencias y contar con la participación de siete consignatarias en los remates ganaderos, todo ello desarrollado en seis espacios simultáneos.

“EMBAJADORES” DE LA GANADERÍA

Uno de los anuncios destacados fue la presentación oficial del Programa Embajadores de la Expo Ganadera del Centro, una iniciativa que reúne a referentes de distintos ámbitos con el objetivo de potenciar el posicionamiento del evento y promover el desarrollo de la cadena ganadera desde la producción, la ciencia, la tecnología, la comunicación y la empresa.

En ese marco estuvieron presentes los embajadores Jorge Dutto, Juan Cruz Molina, Tati Boetto, José María Rocca y Daniel Urcía, quienes acompañarán esta edición aportando su experiencia y trayectoria para fortalecer el alcance de la Expo y contribuir al intercambio de conocimientos dentro del sector.

En este sentido, la agenda 2026 contará con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales que abordarán temas vinculados a la tecnología aplicada a la producción, inteligencia artificial, economía, mercados y política agropecuaria.

Entre los primeros disertantes confirmados se encuentran Osler Desouzart, Mauricio Groppo, Víctor Tonelli, Gustavo Lazzari y Salvador Di Stéfano.

Además, la Expo contará con espacios estratégicos como la sala Argentina Global, destinada a fortalecer la vinculación internacional; la sala Argentina Conecta, orientada al networking y la generación de negocios; la Mesa Internacional de Mujeres del Agro (MIMA), un encuentro de mujeres líderes del Mercosur que fue presentado por Paola Carreño, otra de las embajadoras de la Expo; la Competencia de Brasas y el Encuentro Joven para estudiantes universitarios.

GANADERÍA CON COMPROMISO AMBIENTAL

En línea con el compromiso ambiental, la edición 2026 incorpora a Zeroma como plataforma climática del evento, mediante la cual se implementará un sistema de medición de la huella de carbono que permitirá relevar las emisiones de gases de efecto invernadero, generar indicadores ambientales y elaborar un reporte certificable.

Además, en esta edición, se realizarán acciones ambientales para reducir la huella de carbono del evento, con el objetivo de dimensionar el impacto con datos concretos y trazar un camino de reducción edición a edición.

De la mano de Helios, el ecopartner oficial de la Expo, se llevarán adelante acciones de mitigación mediante un sistema de gestión diferenciada de residuos y valorización de los residuos orgánicos para su transformación en energía renovable, promoviendo un modelo de economía circular dentro de la Expo.

“Con esta nueva edición, la Expo Ganadera del Centro busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro de la ganadería argentina, integrando producción, conocimiento, innovación, negocios y vinculación institucional en un mismo espacio”, señalaron los organizadores.

Las entradas ya se encuentran disponibles y toda la información sobre el programa, expositores y novedades puede consultarse en expoganaderacba.com.ar.

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