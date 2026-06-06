Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La Asociación Regional de Fútbol Infantil y Juvenil (ARFI) continúa avanzando con la conformación de su selectivo y anunció la segunda convocatoria para los jugadores de la categoría 2015 que participan en la Liga ARFI.

La jornada de observación y entrenamiento se realizará el próximo lunes 8 de junio a las 18:30 horas en el predio Pase a la Red, bajo la coordinación del profesor Matías Pincini, quien estará al frente de los trabajos de evaluación y seguimiento de los futbolistas convocados.

Además, el cuerpo técnico contará con la colaboración de Sebastián Torales, quien se desempeñará como ayudante de campo, acompañando el desarrollo de las actividades y el proceso de observación de los jugadores.

Desde ARFI destacaron la importancia de estas convocatorias, que buscan potenciar el desarrollo deportivo de los jóvenes futbolistas y fortalecer los valores que promueve la institución en cada una de sus actividades.

El selectivo representa una gran oportunidad para que los jugadores de la categoría 2015 continúen creciendo dentro de un proyecto formativo que reúne a las distintas escuelas y clubes que integran la Liga ARFI.

Fecha: Lunes 8 de junio

Horario: 18:30 hs

Lugar: Pase a la Red

Profesor: Matías Pincini

Ayudante de campo: Sebastián Torales

ARFI invita a todos los jugadores convocados a participar de esta nueva jornada de trabajo y formación.

Síntesis Deportiva