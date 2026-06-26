Se reanudan los torneos de veteranos en el predio CR8 tras la suspensión por las lluvias
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
Luego de la suspensión del pasado fin de semana debido al mal estado de las canchas por las intensas lluvias, este sábado se reanudará la actividad de los torneos de fútbol de veteranos que se disputan en el predio CR8, ubicado en el barrio Las Quintas de San Lorenzo.
Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, los equipos buscarán sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de sus respectivas categorías.
Torneo de Menores – Fecha 15
La programación será la siguiente:
Cemento vs. P. Mío (14:00)
El Indio vs. La Esquina (15:00)
3er Tiempo vs. Argentinos (16:00)
Escalada vs. Alikal (17:00)
Loteo Chiriví vs. Cooperativa (17:00)
Club Deportivo Timbúes vs. San Sebastián (18:00)
Defensores de Villa Felisa vs. Moreno (18:00)
Posiciones
Chiriví – 34 pts.
Escalada – 30 pts.
3er Tiempo – 25 pts.
Cemento – 25 pts.
Alikal – 21 pts.
Moreno – 21 pts.
P. Mío – 21 pts.
Caballeros de Timbúes – 17 pts.
Cooperativa – 16 pts.
La Esquina – 14 pts.
San Sebastián – 14 pts.
Defensores de Villa Felisa – 13 pts.
El Indio – 12 pts.
Argentinos – 11 pts.
Torneo Mayores de 50 años – 11ª Fecha
La jornada también tendrá actividad en la categoría Mayores de 50 años, con los siguientes encuentros:
Caballeros vs. Escalada – 14:00
Moreno S vs. La Chiriví – 15:00
Las Quintas vs. Puerto – 16:00
Tabla de Posiciones
Escalada – 27 pts (+26)
Las Quintas – 20 pts (+15)
Puerto – 12 pts (-1)
La Chiriví – 12 pts (-4)
Caballeros – 7 pts (-10)
Moreno S – 7 pts (-26)
Se espera una importante concurrencia de público para acompañar una nueva jornada del tradicional certamen, que reúne cada fin de semana a equipos de San Lorenzo y la región en un clima de camaradería y competencia deportiva.