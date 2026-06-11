Refuerzan los controles por caballos sueltos en la vía pública



La Municipalidad de San Lorenzo y la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas coordinaron acciones para intensificar los controles sobre equinos que circulen o permanezcan en lugares prohibidos por la normativa vigente.

El secretario de Salud y Preservación del Medio Ambiente, Eduardo Ros, recibió a autoridades de Los Pumas para avanzar en un trabajo conjunto con el área de Salud Animal municipal.

Los caballos cuyos propietarios se encuentren en infracción serán trasladados a un caballerizo habilitado por el municipio, donde permanecerán bajo resguardo de manera transitoria. Para recuperarlos, los dueños deberán cumplir con las disposiciones del Tribunal de Faltas, abonar las multas correspondientes y acreditar la documentación sanitaria exigida por Senasa.

Según adelantó Ros, los operativos se realizarán todas las semanas con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes.