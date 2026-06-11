​[[{«value»:»En un evento que reunió a más de 150 personas entre clientes, funcionarios y representantes del universo empresarial del agro, Syngenta presentó no solo para Argentina sino a nivel mundial Authence®, su nuevo herbicida efectivo para controlar malezas gramíneas.

Se trata de un producto basado en la tecnología VIRESTINA™, sobre la que Argentina fue el primer país a nivel mundial en aprobarla, y que constituye una solución ante el crecimiento que han tenido las resistencias de este tipo de malezas contra los herbicidas más utilizados, como glifosato o cletodim.

Por ahora, la molécula tiene registro para uso en pre y post-emergencia en soja y algodón.

Cabe destacar que no es la primera vez que Syngenta elige a Argentina como plataforma de lanzamiento de sus productos: ya fue elegido como mercado pionero con ADEPIDYN® para el control de nematodos y enfermedades fúngicas en 2016, PLINAZOLIN® para insectos en 2021 y el nematicida-fungicida TYMIRIUM® en 2022.

UN “DESARROLLO ÁGIL” CONTRA LAS MALEZAS

Esta decisión de concentrarse exclusivamente, en un principio, en el mercado de la soja en Argentina y en Brasil y no expandirse inmediatamente a muchos países y cultivos tiene un punto; Syngenta lo llama “desarrollo ágil” y es la primera vez que usa este enfoque.

Ioana Tudor, directora Global de Marketing de Protección de Cultivos de Syngenta, explicó al respecto: “Durante muchos años nos mantuvimos enfocados únicamente en Argentina y Brasil. Esto nos ayudó a reducir costos y, además, nos permitió avanzar mucho más rápido que en circunstancias normales”.

De hecho, la compañía logró avanzar “casi dos años más rápido”, dijo. La velocidad también tiene que ver con el sistema de aprobación del producto.

Argentina, pionera en el control de malezas: el primer país del mundo donde se aprobó un nuevo herbicida

Pero, además, alcanza importancia mundial por la forma en que fue desarrollado: se trata de la primera molécula diseñada con un propósito predictivo específico.

“Intentamos identificar qué malezas se volverían resistentes y luego diseñamos nuestra molécula para contrarrestar estas mutaciones de resistencia”, agregó.

ARGENTINA, PROTAGONISTA GLOBAL

En la presentación oficial del producto, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Nicolás Gennaro comparó la relevancia del producto desde afuera: “Me imagino una compañía de la industria de celulares que lanza su mejor producto en la Quinta Avenida en Manhattan o la gente haciendo fila en Tokio”.

Y continuó: “El mejor producto del mundo de protección de cultivos en una industria clave para el agro, nace hoy acá en Argentina”.

La puesta en marcha de su desarrollo antes de que fuera un problema, data de unos 15 años para atrás. Lo paradójico es que, hoy, el escenario productivo argentino verdaderamente atraviesa un momento crítico en lo que respecta a malezas.

Según datos de la propia compañía, las gramíneas resistentes afectan al 70% del territorio productivo del país y pueden generar reducciones de rendimiento de hasta un 70%.

Cabe recordar que, además de competir con los cultivos por nutrientes, luz y agua, actúan como un “puente verde” para plagas, virus, hongos y bacterias.

Alejandro Piñeiro, gerente de Herbicidas para la Zona Sur, lo tradujo en costos: “Controlar anualmente las gramíneas en Argentina cuesta más de U$S 250 millones, estamos gastando un montón”.

LAS MUTACIONES DE LAS MALEZAS

Para este problema que crece, hasta el momento Syngenta tiene estudiadas 17 mutaciones diferentes que las gramíneas desarrollaron para defenderse de otros herbicidas, como el cletodim y el glifosato.

En este caso, la característica principal de esta molécula es que muta, se adapta y cambia de forma para superar las defensas de las malezas y neutralizar las mutaciones.

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Desde la problemática, Syngenta realizó monitoreos a campo; recorrió los ensayos donde se presentaban situaciones con resistencia confirmada, como zonas del norte de la provincia de Mendoza y sur de Santa Fe, donde se presentaba Echinochloa y Eleusine; el sur de la provincia de Buenos Aires, como Tres Arroyos y Coronel Dorrego, también el norte; General Cabrera y Río Cuarto, en donde detectaron infiltración del sorgo de Alepo.

“Los productores del sur de la provincia de Buenos Aires nos contaban en las recorridas que aplican hasta tres veces antes de sembrar un trigo o cebada”, contó en la noche del miércoles Nicolás Bongiorni, gerente Técnico de Herbicidas para Latinoamérica.

En ese sentido, señaló que “Authence simplifica los costos logísticos, da mayor productividad e impacta en el retorno de inversión del productor”.

Así, pensado para el escenario productivo argentino, el desarrollo permite una correcta rotación de cultivos una vez que logra el objetivo de controlar las gramíneas.

“Deja el lote en perfectas condiciones y sin ningún riesgo de que complique al cultivo que se siembre después”, sumó Gennaro.

Ese control “evita que la maleza consuma recursos críticos como el nitrógeno”, acotó por su parte Piñeiro sobre uno de los insumos más caros actualmente para el productor.»}]]Agricultura – Infocampo