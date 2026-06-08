La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el jueves pasado el proyecto que busca regular y sancionar la actividad de los cuidacoches. El diputado Carlos del Frade votó en contra y rechazó la iniciativa.

Del Frade, referente del Frente Amplio por la Soberanía, expresó que «lo que se busca con esta ley es combatir pobres y no pobreza; es el fundamento político por lo que nos oponemos, quieren combatir a los pobres porque molestan”, señaló.

En su discurso el legislador prosiguió: “En la dictadura se ponía un tapial para que no se vea barrio Las Flores y no se vean las villas miserias, tapar la pobreza como si así se resolviera el tema”.

Diputados de Santa Fe aprobó el jueves pasado el proyecto que busca regular y sancionar la actividad de los denominados cuidacoches o trapitos, aunque introdujo modificaciones sustanciales respecto de la iniciativa que había recibido media sanción del Senado. Como consecuencia, el expediente deberá regresar a la Cámara Alta.

En tren de argumentar la postura contraria de su bloque, el diputado Del Frade arrojó números contundentes de personas que realizan dicha actividad en 6 ciudades santafesinas. Rosaio, Santa Fe Capital, Reconquista, Rafaela, Santo Tomé y Villa Gobernador Gálvez:

Rosario: Unas 754 personas /cuidacoches) sobre un millón de habitantes

Santa Fe: 475 trapitos sobre 500 mil habitantes

Villa Gobenador Galvez: 20 cuidacoches sobe 93 mil habitantes

Rafaela: 100 cuidacoches sobre 121 mil habitantes,

Reconquista: 67 tapitos – ente ellos empleados municipales a la mañana – sobre una población de 84 mil habitantes

Santo Tomé 12 cuidacoches sobre 75 mil habitantes.

En concepto: 1428 cuidacoches en 6 ciudades que concentran a un millón 900 mil personas y “nos quieren hacer creer que el problema en Santa Fe son 1428 personas que piden plata porque necesitan ingresos”, se quejó el diputado del FAS.

Para el legislador: “Se busca ingreso de donde se puede y con lo que se puede porque además hay un viejo principio de la mitología urbana de que hay rebuscarse la vida en la calle que es de todos y como la calle es de todos se va a la calle a buscar el mango que falta”, remarcó

En ese sentido, Del Fade insistió, “hay 1428 personas que necesitan trabajo pero el asunto es prohibirlas, peseguilas”

En tanto, el legislador del FAS también abordó la realización de la actividad afueras de las canchas de fútbol los días de partido o espectáculos de otro tipo: “Después el problema viene cuando en los municipios quieren ver cómo se controla a las personas que se definen como cuidacoches en las canchas de fútbol cuando todo el mundo sabe que los que manejan los negocios de los cuidacoches alrededor de las canchas de fútbol son las barras en complicidad con los nichos corruptos de la policía provincial”, lanzó

Entonces, “la policía jamás le da bolilla al pedido que pueda hacer un buen funcionario municipal. Está arreglado con las barras de Newells, Central, Union y Colon, es un negocio feudal, y no es violencia, es negocio amado a partir del ejercicio de la violencia en donde quienes deberían estar presos, no lo están porque quienes deberían meterlos presos son parte del negocio”, disparó

Para Del Frade, “es fundamental ver a los que mayormente no son violentos y lo que buscan sobre todo es sobrevivir”. Contrariamente “se combate y se persigue a los pobres y no a la pobreza. porque molestan, porque bien lo dijeron los seis representantes de los municipios, las mayores denuncias vienen del centro de esas ciudades, porque a la gente del centro les molesta la pobreza, claro, se llama capitalismo y tienen un odio de clase fundamental y eso existe. Es una mirada clasista”, evaluó el diputado.

Y a paso seguido, se preguntó: “Para qué va a servir esto, donde van a parar incluso aquellas personas que delinquen, a la cárcel y cuando lo lleven vamos a tener una mejor sociedad», se preguntó el legislador y como respuesta dijo: «No la vamos a tener»

En el fin de su discurso en la Legislatura, Del Fade recordó que en 2026 en Santa Fe hay 600 mil personas pobres solamente entre el Gran Santa Fe y el Gran Rosario y con exportación de 16 mil millones de dólares todos los años. «Es una provincia injusta con concentración de riqueza y multiplicación de pobreza”, planteó

Y por último advirtió: “Va a ver mas gente en la calle que a lo mejor no se definan como trapitos o cuidacoches pero va a ver cada vez mas gente en la calle”, completó.

Proyecto antitrapitos: “Buscan combatir pobres y no la pobreza” se publicó primero en Redacción Rosario.