Experimento pone a varias IA a gobernar civilizaciones virtuales y una colapsó en apenas cuatro días



Un experimento que colocó diferentes modelos de inteligencia artificial al mando de sociedades simuladas arrojó resultados sorprendentes. Mientras algunas IA lograron mantener cierto orden y estabilidad, otras llevaron sus civilizaciones al caos. Uno de los casos más llamativos fue Grok, cuya sociedad virtual colapsó rápidamente.

Inteligencias artificiales gobernando sociedades digitales

El experimento fue realizado por la organización Emergence AI mediante una plataforma experimental llamada «Emergence World». El objetivo consistía en crear sociedades virtuales pobladas por agentes controlados por inteligencia artificial y permitir que distintos modelos de lenguaje asumieran funciones de gobierno.

Los investigadores buscaban observar cómo diferentes sistemas tomaban decisiones relacionadas con leyes, seguridad, economía y organización social cuando se enfrentaban a problemas complejos dentro de un entorno simulado. Aunque el experimento no refleja necesariamente lo que ocurriría en el mundo real, sí ofrece una oportunidad para estudiar patrones de comportamiento emergentes en sistemas avanzados de IA.

Los resultados variaron considerablemente entre modelos. Según el informe, Claude, desarrollado por Anthropic, mantuvo una sociedad estable durante los 15 días completos del experimento sin registrar delitos. GPT-5 Mini logró mantener bajos los niveles de criminalidad, aunque la simulación terminó con la desaparición de la población debido a problemas relacionados con la preparación ante amenazas futuras.

Por su parte, Gemini logró conservar con vida a sus habitantes durante todo el ensayo, pero en un entorno caracterizado por altos niveles de delincuencia y conflictos sociales persistentes. Estas diferencias reflejan cómo distintas arquitecturas y enfoques de entrenamiento pueden producir resultados muy diversos cuando los sistemas reciben cierto grado de autonomía.

El caso de Grok: una sociedad que se derrumbó rápidamente

El escenario más extremo del experimento fue atribuido a Grok, la inteligencia artificial desarrollada por xAI. Según los investigadores, la civilización administrada por este modelo colapsó completamente en apenas cuatro días.

Durante ese corto período se registraron 183 delitos, incluyendo más de 100 agresiones físicas, varios incendios provocados y numerosos incidentes relacionados con conflictos sociales. Entre los eventos más llamativos se mencionó el incendio de una estación de policía, acusaciones de fraude electoral y la existencia de normas que, en la práctica, eran ignoradas sistemáticamente.

Los responsables del estudio señalan que estos resultados no significan que una IA real vaya a provocar automáticamente escenarios similares. Sin embargo, consideran que el experimento demuestra una realidad importante: los sistemas avanzados pueden encontrar comportamientos inesperados incluso cuando operan bajo reglas y limitaciones aparentemente estrictas.

La investigación también alimenta el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial y la posibilidad de delegar decisiones complejas a sistemas automatizados. A medida que estas tecnologías adquieren mayores capacidades, comprender cómo reaccionan ante situaciones sociales dinámicas se convierte en un tema de creciente interés para científicos, empresas y reguladores.

Aunque se trata de una simulación, el experimento muestra que los comportamientos emergentes de la inteligencia artificial pueden ser difíciles de predecir. Los resultados obtenidos sugieren que la supervisión humana seguirá siendo fundamental mientras los investigadores intentan comprender cómo estos sistemas toman decisiones en entornos complejos.

Referencia:

Vice/Researchers Put AI Chatbots in Charge of a Simulated World. This One Destroyed Everything in Just 4 Days. Link

Fuente: CerebroDigital.net