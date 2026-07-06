​[[{«value»:»La agricultura regenerativa comienza a consolidarse como uno de los ejes de mayor proyección dentro de los mercados voluntarios de carbono en Argentina.

El avance de nuevos proyectos orientados a incrementar la captura de carbono en los suelos y el desarrollo de herramientas para certificar y valorizar esas prácticas muestran que el país empieza a ampliar el abanico de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), combinando productividad, sustentabilidad y nuevas fuentes de ingresos para los productores.

Desde la Mesa Argentina de Carbono señalaron que esta evolución refleja la madurez que comienza a alcanzar el mercado local, históricamente dominado por iniciativas vinculadas a la energía y el sector forestal, pero que ahora incorpora con mayor fuerza el potencial de los sistemas agrícolas y ganaderos.

LA AGRICULTURA REGENERATIVA Y EL CARBONO

La agricultura regenerativa promueve prácticas como la rotación de cultivos, la incorporación de cultivos de cobertura, la reducción de la erosión y la integración entre agricultura y ganadería, estrategias que no solo favorecen la captura de carbono, sino también la salud del suelo, la biodiversidad y la resiliencia de los sistemas productivos.

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“Argentina cuenta con condiciones excepcionales para desarrollar una amplia diversidad de Soluciones Basadas en la Naturaleza”, afirmó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

“La incorporación de proyectos vinculados a la agricultura regenerativa amplía las oportunidades del país para generar beneficios ambientales y productivos, fortaleciendo al mismo tiempo la participación argentina en los mercados voluntarios de carbono”, disparó Juan Pedro Cano.

Para la entidad, el crecimiento de este tipo de iniciativas confirma una tendencia global hacia mercados de carbono cada vez más integrales, donde la producción agropecuaria y la acción climática avanzan de manera complementaria.

Un ejemplo concreto es el proyecto Improved Agriculture Land Management in Argentina, impulsado por AIKE, que busca reducir la degradación de los suelos e incrementar el carbono almacenado mediante la incorporación de cultivos de cobertura y un mejor manejo de los pastizales. La iniciativa comenzó en la provincia de Buenos Aires y prevé una segunda etapa de expansión hacia Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y el resto del territorio bonaerense.

El proyecto contó con el respaldo técnico de Prosustentia y fue certificado por Verra, además de ser validado por la firma argentina Intertek, todas organizaciones integrantes de la Mesa Argentina de Carbono.

Desde la institución remarcaron que estos desarrollos generan beneficios que trascienden la captura de carbono, ya que fortalecen la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios y abren nuevas alternativas para productores, empresas e inversores interesados en proyectos con impacto ambiental verificable.

CAMINO AR: CERTIFICAR LA REGENERACIÓN

En paralelo con este escenario, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la empresa de triple impacto Nativas anunciaron el lanzamiento de Camino AR, una iniciativa que busca acelerar la adopción de la agricultura regenerativa mediante una infraestructura digital destinada a medir, acompañar y certificar las prácticas sustentables de los productores.

La propuesta reconoce al productor como proveedor de servicios ecosistémicos y apunta a generar una arquitectura técnica, institucional y financiera que permita escalar este modelo productivo en todo el país.

A través de la plataforma, los productores podrán registrar información sobre sus establecimientos y prácticas de manejo. Con la asistencia de inteligencia artificial recibirán un diagnóstico inicial, recomendaciones de mejora y un puntaje que indicará qué tan cerca se encuentran de certificar sus sistemas bajo criterios regenerativos.

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Una vez alcanzados esos estándares, podrán acceder a certificados digitales registrados mediante tecnología blockchain (ARC+), que podrán ser transaccionados y adquiridos por empresas interesadas en fortalecer sus estrategias de sostenibilidad, impulsar procesos de insetting y respaldar cadenas de suministro con menor impacto ambiental.

Con más de 35 años promoviendo sistemas de producción sustentables, alrededor de 1.800 productores asociados y presencia en más de 11 millones de hectáreas, Aapresid presentará oficialmente Camino AR durante el Congreso Aapresid 2026, en agosto, luego de completar las instancias de validación técnica, desarrollo de la plataforma y conformación de alianzas estratégicas.

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La convergencia entre nuevos proyectos de captura de carbono y herramientas para medir y certificar la agricultura regenerativa refleja un cambio de paradigma para el agro argentino.

Mientras los mercados voluntarios de carbono amplían sus horizontes, la producción comienza a posicionarse no solo por los alimentos que genera, sino también por los servicios ecosistémicos que puede aportar en un contexto donde la sustentabilidad adquiere un valor económico creciente.»}]]Agricultura – Infocampo