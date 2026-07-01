El senador nacional visitó la planta de Rosario Bioenergy, en Roldán, una empresa que produce biodiésel a partir de materias primas provenientes de la actividad agropecuaria y del reciclado de aceites vegetales.

La recorrida se dio en el marco del trabajo que el legislador viene desarrollando desde la Comisión de Industria y Comercio del Senado, con eje en la defensa de la producción, el empleo y el agregado de valor.

Durante la visita, Lewandowski destacó la importancia estratégica del sector de los biocombustibles y señaló que “en un momento difícil para la industria y el comercio, que son dos de los grandes sectores afectados por este modelo económico, tenemos que acompañar a quienes generan mano de obra y los recursos que necesita nuestra provincia”. En ese sentido, remarcó la necesidad de impulsar políticas que fortalezcan a las empresas que transforman la producción primaria en valor agregado.

El senador también hizo referencia al debate por una nueva Ley de Biocombustibles que se discute en el Congreso Nacional y planteó la necesidad de mejorar la propuesta para garantizar el crecimiento del sector. “No podemos pensar en una Ley donde haya perdedores. Tenemos que lograr que ganen quienes producen el aceite, quienes lo transforman y quienes generan empleo en cada localidad”, sostuvo.

Además, destacó el rol de las plantas no integradas como una herramienta para promover el desarrollo federal y evitar la concentración productiva en las grandes ciudades. “Santa Fe tiene todo lo necesario: producción agropecuaria, industria y capacidad para agregar valor. Acompañar a los sectores que producen es defender el trabajo santafesino”, afirmó Lewandowski, acompañado por autoridades de Rosario Bioenergy.

Lewandowski: “Hay que defender a quienes producen” se publicó primero en Redacción Rosario.