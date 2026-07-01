Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La Liga Regional Sanlorencina de Fútbol continúa completando su calendario y este miércoles 1 de julio se disputará un partido pendiente del Torneo de Divisiones Mayores.

En el estadio de Defensores de Remedios de Escalada, San Lorenzo FC será local frente a Defensores Santa Catalina “A”, en una jornada que tendrá acción en Reserva y Primera División.

Programación

Miércoles 1 de julio

Estadio Defensores de Remedios de Escalada

19:00: Reserva

21:00: Primera División

Por disposición policial, el encuentro se jugará únicamente con público local. La medida busca garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

La categoría 2011/2012 de la Liga ARFI disputa una nueva fecha en Villa Felisa

Este miércoles 1 de julio se jugará una nueva jornada del Torneo Juvenil de la Liga ARFI, correspondiente a la categoría 2011/2012, con tres encuentros programados en la cancha de Villa Felisa.

La fecha reunirá a seis equipos que buscarán sumar puntos en una competencia que continúa desarrollándose con gran entusiasmo y el acompañamiento de las familias.

Programación

???? 17:15 hs.

Islas Malvinas vs. Comuna de Timbúes

???? 18:45 hs.

Tirando Paredes vs. Puerto Unido

???? 19:40 hs.

Andino vs. Villa Felisa

La jornada contará con el arbitraje del Colegio Pino Histórico de San Lorenzo, cuya terna estará integrada por Franco Zapata, Leonardo Niz y Jesica Machado.

La organización informó que el valor de la entrada general será de $3.000 e invita a las familias y al público en general a acompañar a los jóvenes futbolistas en una nueva fecha del certamen.

Argentino buscará la remontada en la revancha de la Copa Santa Fe Femenina

El conjunto femenino de Argentino de San Lorenzo irá por la clasificación a las semifinales de la Copa Santa Fe cuando este domingo visite a Adiur, en el encuentro revancha de los cuartos de final.

En el partido de ida, disputado en la ciudad de San Lorenzo, las sanlorencinas cayeron por 2 a 1 frente al conjunto rosarino. El único tanto del elenco sanlorencino fue convertido por Gigena, por lo que la serie quedó abierta de cara al desquite.

Quien avance a las semifinales se enfrentará al ganador de la serie que disputan Social Lux y Defensores de Armstrong, en busca de un lugar en la gran final de la Copa Santa Fe Femenina.

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