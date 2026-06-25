La fecha 12 del Torneo de Primera División de la Liga Sanlorencina
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
La fecha 12 del Torneo de Primera División de la Liga Sanlorencina se disputará entre sábado y domingo con encuentros clave en la lucha por los primeros puestos. Destacan los cruces entre P.S.M. Fútbol y San Lorenzo, Colón recibiendo a San Fernando y el duelo dominical entre Sargento Cabral y Villa Cassini.
Fecha N° 12 – Fútbol Mayor Masculino
SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2026
Defensores Barrio Vila vs. General San Martín
Defensores Barrio Vila
13:00 hs – Reserva
15:00 hs – Primera División
P.S.M. Fútbol vs. San Lorenzo F.C.
P.S.M. Fútbol
13:00 hs – Reserva
15:00 hs – Primera División
Colón de San Lorenzo vs. San Fernando F.C.
Colón de San Lorenzo
14:00 hs – Reserva
16:00 hs – Primera División
Fortaleza F.C. vs. Argentino de San Lorenzo
Fortaleza F.C.
16:00 hs – Reserva
17:30 hs – Primera División
Escuela de Fútbol Municipal San Lorenzo vs. Barrio Quinta
E.F.M. San Lorenzo
18:00 hs – Reserva
20:00 hs – Primera División
Solo público local.
DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2026
Domingo Borgui S.C. vs. Racing Academia F.C.
Domingo Borgui
10:00 hs – Reserva
12:00 hs – Primera División
Solo público local.
Defensores Santa Catalina “A” vs. Beltrán F.C.
Defensores Santa Catalina
12:00 hs – Reserva
14:00 hs – Primera División
Defensores Villa Felisa vs. Combate de San Lorenzo
Defensores Villa Felisa
13:30 hs – Reserva
15:30 hs – Primera División
Sargento Cabral vs. Defensores Villa Cassini
Estadio Municipal de Fray Luis Beltrán
14:00 hs – Reserva
16:00 hs – Primera División
Solo público local.
Tabla de Posiciones – Primera División
1 PSM Fútbol 31
2 Barrio Quinta 21
3 San Fernando F.C. 20
4 Beltrán F.C. 20
5 Colón de San Lorenzo 20
6 Defensores Villa Cassini 19
7 Sargento Cabral 19
8 Defensores de Barrio Vila 18
9 Santa Catalina “A” 17
10 Villa Felisa 17
11 Escuela Municipal de San Lorenzo 14
12 Combate de San Lorenzo 13
13 General San Martín 9
14 Racing Academia 8
15 Fortaleza F.C. 8
16 San Lorenzo F.C. 7
17 Argentino de San Lorenzo 3
18 Domingo Borgui S.C. 1
Tabla de Reserva: