Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La fecha 12 del Torneo de Primera División de la Liga Sanlorencina se disputará entre sábado y domingo con encuentros clave en la lucha por los primeros puestos. Destacan los cruces entre P.S.M. Fútbol y San Lorenzo, Colón recibiendo a San Fernando y el duelo dominical entre Sargento Cabral y Villa Cassini.

Fecha N° 12 – Fútbol Mayor Masculino

SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2026

Defensores Barrio Vila vs. General San Martín

Defensores Barrio Vila

13:00 hs – Reserva

15:00 hs – Primera División

P.S.M. Fútbol vs. San Lorenzo F.C.

P.S.M. Fútbol

13:00 hs – Reserva

15:00 hs – Primera División

Colón de San Lorenzo vs. San Fernando F.C.

Colón de San Lorenzo

14:00 hs – Reserva

16:00 hs – Primera División

Fortaleza F.C. vs. Argentino de San Lorenzo

Fortaleza F.C.

16:00 hs – Reserva

17:30 hs – Primera División

Escuela de Fútbol Municipal San Lorenzo vs. Barrio Quinta

E.F.M. San Lorenzo

18:00 hs – Reserva

20:00 hs – Primera División

Solo público local.

DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2026

Domingo Borgui S.C. vs. Racing Academia F.C.

Domingo Borgui

10:00 hs – Reserva

12:00 hs – Primera División

Solo público local.

Defensores Santa Catalina “A” vs. Beltrán F.C.

Defensores Santa Catalina

12:00 hs – Reserva

14:00 hs – Primera División

Defensores Villa Felisa vs. Combate de San Lorenzo

Defensores Villa Felisa

13:30 hs – Reserva

15:30 hs – Primera División

Sargento Cabral vs. Defensores Villa Cassini

Estadio Municipal de Fray Luis Beltrán

14:00 hs – Reserva

16:00 hs – Primera División

Solo público local.

Tabla de Posiciones – Primera División

1 PSM Fútbol 31

2 Barrio Quinta 21

3 San Fernando F.C. 20

4 Beltrán F.C. 20

5 Colón de San Lorenzo 20

6 Defensores Villa Cassini 19

7 Sargento Cabral 19

8 Defensores de Barrio Vila 18

9 Santa Catalina “A” 17

10 Villa Felisa 17

11 Escuela Municipal de San Lorenzo 14

12 Combate de San Lorenzo 13

13 General San Martín 9

14 Racing Academia 8

15 Fortaleza F.C. 8

16 San Lorenzo F.C. 7

17 Argentino de San Lorenzo 3

18 Domingo Borgui S.C. 1

Tabla de Reserva:

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