La Asociación Argentina Criadores de Hereford Argentina avanza en la consolidación de un modelo de producción de carne certificada.

El acuerdo firmado con Frigorífico y Matadero El Mercedino permitirá a socios y criadores de Hereford abastecer el mercado local con el sello Argentine Hereford Beef.

Según revelaron desde la entidad, en esta oportunidad, los animales que dan origen a la carne Hereford certificada provienen de Caldenes SA, una empresa referente de la ganadería argentina con más de 70 años de trayectoria, puntualmente a través de su reconocida Cabaña Jotabe, ubicada en Cañada Seca, en el noroeste bonaerense.

CARNE HEREFORD: CALIDAD Y TRAZABILIDAD

“En Caldenes trabajamos con la convicción de que la calidad de la carne empieza mucho antes de la faena. Cada decisión genética, cada práctica de manejo y cada certificación que implementamos apunta a un mismo objetivo: llevar al consumidor un producto del que podamos estar orgullosos”, señala Paulo Prado, Gerente Comercial de Caldenes SA.

Y agrega: “Entre otras herramientas, trabajamos con la plataforma Ubi Meat, lo que nos permite medir el marbling y clasificar la media res como Prime, Choice o Select. La alianza con Hereford Argentina y El Mercedino nos permite cerrar ese círculo virtuoso: del campo a la mesa, con identidad y con pruebas”.

En este marco, otro punto importante es que la carne Hereford certificada que llega al consumidor tiene una historia completa y verificable.

El proceso comienza con animales criados bajo estrictos estándares de bienestar animal y con alimentación basada en producción agrícola propia certificada por RTRS y Aapresid, que garantiza proteína, energía y fibra de calidad para la producción ganadera.

Cada animal cuenta con su identidad digital única en blockchain a través de la plataforma Origino, lo que permite registrar y verificar de forma segura e inmutable toda la cadena: origen, crianza, alimentación, faena y procesamiento.

La información es accesible al consumidor a través del código QR que figura en cada etiqueta del producto.

Así, el escanear el código QR de la etiqueta, el consumidor accede en segundos a la historia completa del corte: el establecimiento donde fue criado el animal, su sistema productivo, la fecha y lugar de faena, el peso promedio del lote y el recorrido completo del producto hasta el punto de venta.

De esta manera, es una herramienta que no solo garantiza transparencia, sino que también educa al consumidor y fortalece el vínculo entre el campo y la mesa.

¿POR QUÉ ELEGIR CARNE HEREFORD?

En este contexto, vale recordar que la raza Hereford lleva más de 160 años en la Argentina y es la más extendida del país.

Su carne se distingue por una terneza constante en todos los cortes, un sabor parejo y equilibrado, un excelente rendimiento en la cocina y un sistema productivo alineado con el bienestar animal y la producción sustentable.

Como destacó el director Ejecutivo de Hereford Argentina, Juan Manuel Aloé: “El objetivo es mostrar la calidad del producto final que logra la raza, no solo en el campo, sino también en la mesa del consumidor. Una carne jugosa, tierna, sabrosa, con todos los atributos que hacen única a la Hereford”.

Como se mencionó, la carne Hereford certificada, comercializada a través del Frigorífico y Matadero El Mercedino, ya está disponible en una red creciente de restaurantes, carnicerías y comercios adheridos en todo el país.

El listado completo y actualizado de puntos de venta puede consultarse en el sitio web oficial de la asociación: www.hereford.org.ar/carne-certificada

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