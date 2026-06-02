Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



Puerto San Martín Fútbol atraviesa un presente inmejorable en la Liga Sanlorencina y su entrenador, Javier Cristaldo, analizó el gran momento del equipo durante una entrevista en el programa Agenda Universal, que se emite los lunes por FM 95.3 Radio Universal.

El DT reconoció que, si bien existía confianza en el proyecto, el rendimiento conseguido en las primeras ocho fechas superó las expectativas iniciales.

“La verdad que confiábamos en el trabajo, pero sinceramente no habíamos esperado una eficacia de esta magnitud. Estamos muy contentos porque sabemos que la Liga Sanlorencina es muy difícil y competitiva”, expresó Cristaldo.

El entrenador destacó la paridad que existe en el torneo y valoró los triunfos obtenidos ante rivales de jerarquía como Sargento Cabral y Santa Catalina, equipos que también aparecen como candidatos a pelear los primeros puestos.

“Los partidos son muy duros y parejos. La liga tiene jugadores de mucha calidad y cualquier rival puede complicarte. Los resultados pueden marcar diferencias, pero dentro de la cancha los encuentros son muy equilibrados”, señaló.

Respecto al funcionamiento del cuerpo técnico, Cristaldo explicó que trabaja junto a Leonel Vettorello como ayudante de campo, profesor Rivero y el director deportivo Daniel Herrera, conformando un equipo de trabajo que mantiene una relación permanente con la Reserva y las divisiones infantojuveniles de la institución.

Pensando en lo que viene, el entrenador sostuvo que todavía hay aspectos por mejorar, aunque destacó el compromiso demostrado por el plantel durante los entrenamientos.

“Siempre hay herramientas para incorporar y cuestiones para mejorar. Por suerte tenemos un grupo muy comprometido, con buena asistencia y predisposición para seguir creciendo”, afirmó.

Además del objetivo de mantenerse en los primeros puestos de la Liga Sanlorencina, Puerto San Martín Fútbol ya comienza a mirar de reojo su participación en el próximo Torneo Regional Amateur, competencia para la que el club buscará llegar de la mejor manera.

Cristaldo también dejó abierta la posibilidad de reforzar el plantel para afrontar la doble competencia, aunque remarcó que hoy el foco está puesto en potenciar a los futbolistas que comenzaron la temporada.

Finalmente, al ser consultado sobre los principales candidatos al título, evitó señalar nombres propios y resaltó la enorme paridad del campeonato.

“Faltan nueve fechas y está todo muy parejo. Hay varios equipos que se han armado muy bien y tienen posibilidades de pelear arriba. Sería apresurado marcar un candidato en particular”, concluyó.

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