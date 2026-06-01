La incapacidad de muchos políticos occidentales para entender a Irán revela los límites del pensamiento geopolítico.

Irán a menudo era visto como un estado que podía debilitarse a través de la presión militar, las sanciones o el aislamiento. Sin embargo, estas evaluaciones subestimaron el poder de la identidad cultural iraní, una conciencia civilizatoria arraigada en la historia, el lenguaje, la literatura y la memoria colectiva compartida. Lo que parecía desde afuera como un problema geopolítico también era una realidad geocultural.

Esto plantea una pregunta más amplia: ¿estamos tratando de entender el siglo XXI con herramientas propias del siglo XX?

Los años setenta, ochenta y principios de los noventa fueron en gran parte momentos geopolíticos. Los principales conflictos giraban en torno a los estados, ideologías, alianzas militares y sistemas económicos. La diplomacia, los acuerdos estratégicos y el liderazgo político a menudo parecían capaces de remodelar la historia, desde la apertura de Nixon a China, hasta el alivio de las tensiones de la Guerra Fría, hasta los Acuerdos de Oslo.

Hoy, sin embargo, muchos conflictos se resisten a estos métodos. La diplomacia sigue siendo necesaria, pero a menudo no puede llegar a las fuerzas más profundas que impulsan los eventos. Los altos al fuego se rompen, los acuerdos se cuestionan y las soluciones políticas dejan las tensiones subyacentes sin resolver.

Esto se debe a que la crisis de nuestro tiempo puede ser menos geopolítica que geocultural.

Los estados, el poder militar y los intereses económicos todavía importan. Pero la identidad cultural se ha convertido en una fuerza cada vez más decisiva que da forma al comportamiento político, las elecciones económicas y las relaciones internacionales. Las luchas centrales del siglo XXI giran cada vez más en torno a la identidad, la pertenencia, la memoria histórica, la cultura y las visiones competitivas del futuro.

Esto se puede ver en el Medio Oriente, el ascenso de Donald Trump, el Brexit, el Hindutva en la India, el ascenso de China, la guerra en Ucrania y el conflicto israelí-palestino. Los factores políticos y económicos son importantes, pero debajo de ellos se encuentran cuestiones de pertenencia, reconocimiento, memoria, estatus y destino colectivo.

Las placas tectónicas culturales del mundo se están moviendo. Las naciones y regiones se definen cada vez más no solo a través de intereses, sino a través de narrativas, valores, experiencias históricas y aspiraciones.

Una consecuencia es que la democracia, tal como se practica actualmente en muchos países, a menudo lucha por proporcionar un horizonte cultural compartido. Los sistemas políticos pueden organizar el poder, pero no crean automáticamente significado, pertenencia o propósito colectivo.

Esto plantea preguntas urgentes: ¿Cómo evolucionan las culturas? ¿Cómo pueden coexistir diferentes culturas compartiendo poder y recursos? ¿Cómo se pueden abordar las injusticias históricas de manera que se fomente la reconciliación en lugar de profundizar la división?

Si la cultura se está convirtiendo en un centro, entonces algunos de los trabajos más importantes que se avecinan pueden ser culturales.

México ofrece un ejemplo interesante. Bajo Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha habido un esfuerzo por fortalecer la identidad nacional dando mayor visibilidad a los pueblos indígenas, reconociendo el papel de las mujeres en la vida pública y enfatizando la solidaridad social. Ya sea que uno esté de acuerdo con todos los aspectos de estas políticas o no, representan un intento de redefinir la identidad mexicana integrando sectores históricamente marginados en una historia nacional más amplia.

En lugar de tratar la cultura como una reliquia del pasado, la experiencia mexicana sugiere que la cultura puede ser reinterpretada y renovada de manera que conecte las raíces históricas con las realidades presentes y las aspiraciones futuras. En muchos aspectos, México está tratando de hacer avanzar su cultura ampliando la definición de quién pertenece a la comunidad nacional. Las culturas indígenas no se presentan como restos del pasado, sino como contribuyentes vivientes al futuro de la nación. La participación de las mujeres no se enmarca como una demanda externa sino como parte de la evolución continua de la sociedad mexicana. Los programas sociales a menudo se presentan no sólo como medidas económicas, sino como expresiones de solidaridad nacional y responsabilidad colectiva.

Mientras que México busca expandir la comunidad cultural mediante la inclusión de nuevas voces en un proyecto común, muchos otros países, sin embargo, están buscando seguridad volviendo a un pasado idealizado. Esta tensión entre renovación y restauración puede ser una de las luchas geoculturales definitorias de nuestro tiempo.

Pero este proyecto no puede entenderse de forma aislada. México se enfrenta a una condición que pocos países del mundo comparten: debe construir y defender una identidad nacional coherente directamente adyacente a uno de los poderes más dominantes culturalmente en la historia humana. Los Estados Unidos exportan su idioma, su entretenimiento, su cultura de consumo y sus supuestos políticos con una fuerza que ningún acuerdo diplomático puede contener. Durante más de un siglo, México ha tenido que absorber esta influencia mientras insistía en su propio carácter distintivo de la civilización, y en gran medida teniendo éxito.

El crédito se debe aquí no solo a las buenas intenciones, sino al logro sostenido en condiciones genuinamente difíciles. Mantener la coherencia cultural mientras se vece a una superpotencia continental, mientras se gestionan las presiones migratorias masivas tanto desde el sur como desde el norte, mientras se navegan por profundas desigualdades internas, y hacerlo a través de la expansión en lugar de la exclusión, es un logro serio que merece más que elogios pasajeros.

Si el siglo XX fue moldeado en gran parte por luchas geopolíticas entre estados e ideologías, el siglo XXI puede definirse por luchas geoculturales sobre la identidad, la pertenencia, la memoria y el significado. El éxito de las sociedades puede depender menos del poder militar o económico que de su capacidad para crear narrativas culturales inclusivas que generen cohesión, propósito y un sentido compartido del destino.

La cultura no es secundaria. Es una de las fuerzas primarias que genera cohesión social, dirección colectiva y transformación a largo plazo. Para entender el mundo emergente, debemos mirar más allá de la geopolítica y empezar a pensar geoculturalmente.

David Andersson



Nota Original en: PRESSENZA.COM