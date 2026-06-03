Un equipo de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que trabaja el Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH, CONICET-UNSAM), halló datos clave para poder enfrentar a un parásito que genera pérdidas en la ganadería bovina.

Se trata de Tritrichomonas foetus, el agente causante de la tritricomonosis bovina, una enfermedad infecciosa descubierta hace un siglo y que representa un perjuicio económico sustancial para el sector ganadero por la alta tasa de pérdidas reproductivas que provoca en las vacas.

Según un artículo de difusión difundido por el Conicet, en la actualidad la herramienta más utilizada para disminuir su impacto productivo es el control sanitario de los rodeos, que consiste en diagnosticar y separar a los animales positivos, ya que los tratamientos utilizados históricamente derivaron en la resistencia del parásito y dejaron de emplearse durante la década del ’80.

De allí es que el equipo de investigación mencionado trabaja para conocer en detalle la biología de T. foetus, sus vías de transmisión, y sus estrategias de resistencia y de replicación. Los resultados de los últimos avances obtenidos fueron dados a conocer en un artículo publicado en Nature Communications.

UN PARÁSITO COMPLICADO PARA LOS BOVINOS

“En este trabajo hemos demostrado por primera vez que T. foetus es capaz de formar quistes o formas de resistencia cuando es sometido a diferentes tipos de estrés, como la falta de nutrientes o variaciones del pH, o a la droga metronidazol, que se usó históricamente para los tratamientos”, comentó Verónica Cóceres, investigadora del CONICET en el INTECH y responsable del equipo de trabajo.

Para probarlo, el grupo realizó ensayos in vitro en los que expuso al parásito a esas condiciones de estrés y analizó las características de las paredes quísticas que forma.

“De esta manera, logramos responder cómo y por qué T. foetus resistía a las terapias antiparasitarias, y realizamos una descripción biológica detallada de esas estructuras de resistencia que le permiten sobrevivir en condiciones adversas, información que podría resultar clave para evaluar su persistencia ambiental y su impacto en la epidemiología de la infección”, apuntó Cóceres.

Por otro lado, los resultados arrojaron un dato particular acerca del tipo de replicación del parásito: “Observamos que los quistes son formas de latencia, un estado de pausa en el cual el parásito permanece hasta que se produce un estímulo determinado, por ejemplo, un cambio en las condiciones del ambiente”, completó.

Además, indicó que lo interesante es que, “durante ese estado, T. foetus es capaz de replicar su ADN y generar múltiples copias del material genético. Entonces, cuando recibe el estímulo adecuado y ocurre el desenquistamiento, es decir cuando sale del quiste, de un único individuo que lo formó pueden emerger numerosos parásitos”.

LA BIOLOGÍA DE UN PARÁSITO

Cóceres valoró además que, a nivel científico, los resultados son esclarecedores porque redefinen la comprensión de la biología de este microorganismo, y tienen además una fuerte incidencia en el aspecto productivo, particularmente para el sector ganadero, ya que la información generada permitirá evaluar nuevos aspectos de la transmisión del parásito que contribuyan a modificar las estrategias de manejo de los rodeos y plantear tratamientos antiparasitarios alternativos.

“Los hallazgos sugieren la necesidad de revisar esas estrategias teniendo en cuenta los modos de transmisión del parásito y esta forma de resistencia que favorece su persistencia. Nosotros proponemos un vínculo ida y vuelta entre el sector productivo y el científico para aportar soluciones conjuntas a este problema, y estamos trabajando activamente con productores de Chascomús para evaluar in situ el comportamiento de T. foetus en las condiciones reales del ambiente”, concluyó Cóceres.