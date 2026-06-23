Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La Asociación Regional de Fútbol Infantil (ARFI) llevó adelante con gran éxito la primera jornada presencial de la clínica habilitante para Entrenadores de Fútbol Infantil, que tuvo lugar en el Centro de Capacitación de Timbúes y contó con la disertación de Carlos Vignales, director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino – Sección Santa Fe.

La capacitación, de carácter teórico-práctico, contó con el auspicio de la comuna de Timbúes y reunió a más de 70 personas entre entrenadores, colaboradores y representantes de las distintas instituciones, reflejando el compromiso y el interés por continuar fortaleciendo la formación y el crecimiento del fútbol infantil.

Desde la entidad, el presidente de ARFI, Javier Cristaldo, agradeció la masiva convocatoria y destacó la importancia de este tipo de encuentros:

“Desde ARFI queremos expresar nuestro agradecimiento por la gran convocatoria y la participación de cada uno de ustedes, movilizándonos a repetir cada vez más jornadas de esta índole. Estaremos en breve expresándoles cómo llevaremos adelante la sesión del lunes 29 del corriente. Desde ya, estamos a disposición para cualquier tipo de consulta. Muchas gracias compañeros y compañeras”.

La segunda jornada se desarrollará de manera virtual el próximo lunes 29 de junio a las 19 horas, mediante una plataforma virtual , mientras que el cierre de la clínica será el 9 de julio con una actividad práctica en el Polideportivo José Francisco “Paco” Cabral de Timbúes.

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