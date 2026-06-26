Este domingo se disputará el XI Torneo Municipal de Karate



La competencia tendrá lugar desde las 10 h en el Polifuncional de barrio José Hernández y reunirá a más de 70 deportistas de distintas localidades de la región. El encuentro es organizado por la Escuela Municipal de Karate Do Shoko Sato, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Lorenzo.

Este domingo 28 de junio la Escuela Municipal de Karate Do Shoko Sato llevará adelante el XI Torneo Municipal de Karate, que se desarrollará desde las 10 h en el Polideportivo del barrio José Hernández, ubicado en la esquina de Paraguay y Gutenberg.

Participarán más de 70 competidores, desde los 7 años de edad, de escuelas de San Lorenzo, Puerto General San Martín, Gaboto, Aldao y La Ribera, en una jornada que promoverá el deporte, la formación y el intercambio entre instituciones de la región.

El certamen incluirá tres modalidades de competencia: exhibición para cinturones blancos iniciales, kata –disciplina que consiste en la ejecución de secuencias técnicas que simulan un combate imaginario– y kumite, la modalidad de combate entre competidores.

La actividad es organizada por la Escuela Municipal de Karate Do Shoko Sato, a cargo del sensei Omar Sanvido, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Lorenzo. El encuentro constituye una nueva oportunidad para que los alumnos muestren el trabajo realizado durante el año y compartan una jornada de integración con practicantes de otras localidades.

Prensa SL