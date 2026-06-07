¡Ya está en línea Encuéntame en las Ondas, el podcast humanista favorito de la internet!

El programa de Radio Guiniguada, Libre y Comunitaria, volvió a reunir noticias del mundo, agenda cultural, memoria, arte, derechos humanos y voces de Canarias y Colombia, con una mirada puesta en la paz, la justicia social y la Noviolencia 2027 Berlín.

El programa Encuéntame en Las Ondas, de Radio Guiniguada, onda libre y comunitaria, volvió a ofrecer una emisión en la que la palabra se puso al servicio del encuentro, de la cultura y de la defensa de la vida. En esta ocasión, el espacio radiofónico recorrió distintas noticias y secciones que enlazaron Canarias, Colombia, Palestina, la agenda cultural, los derechos civiles y el horizonte internacional de la noviolencia.

Uno de los ejes principales del programa fue la denuncia de la situación en Palestina y la necesidad urgente de detener el genocidio. Desde la sensibilidad humanista y comunitaria que atraviesa el espacio, se hizo mención al apoyo a la Global Sumud Flotilla, iniciativa civil internacional vinculada a la solidaridad con Gaza, a la ayuda humanitaria y a la denuncia del bloqueo. La radio volvió a situarse del lado de quienes reclaman justicia, alto el fuego, respeto al derecho internacional y protección de la población civil palestina.

La emisión también abrió su habitual ventana cultural con la Agenda Cultural de Helena Falcón, que realizó un recorrido por actos y propuestas culturales a lo largo del archipiélago canario. Esta sección volvió a recordar que la cultura no es un adorno, sino una forma de relación, memoria y vida comunitaria. Desde las islas, la agenda cultural permite escuchar la diversidad creadora de Canarias y reconocer los espacios donde la ciudadanía se encuentra, comparte y construye identidad.

En el apartado cultural y de conocimiento, el programa mencionó también la propuesta dedicada a la cultura Sa Huỳnh, prevista para este domingo 7 de junio desde el Centro de Estudios Humanistas de las Américas, CEHA, a través de Zoom y YouTube. Esta cultura del sudeste asiático, vinculada al mar, a los ancestros, a las urnas funerarias y a los viajes, permite abrir una mirada hacia otras civilizaciones y sensibilidades humanas. Desde la radio, este tipo de contenidos ayudan a ampliar el mapa cultural y espiritual del mundo, conectando pasado, memoria y diversidad.

Otro de los temas tratados fue el horizonte de la Noviolencia 2027 Berlín, una cita que se presenta como referencia internacional para quienes trabajan por una transformación social no violenta. En el programa se volvió a subrayar la necesidad de fortalecer una cultura de paz activa, capaz de responder a la violencia, la guerra, la exclusión y la deshumanización con organización, conciencia y acción solidaria.

La defensa de los derechos civiles también tuvo presencia en el programa con la mención a la concentración contra la Ley Mordaza. Desde una mirada democrática y noviolenta, se recordó la importancia de defender las libertades públicas, el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la participación ciudadana. En un tiempo en el que muchos derechos pueden verse debilitados, la radio comunitaria cumple una función necesaria: hacer memoria, informar y abrir conversación.

El programa dedicó además una mención al XIV Premio Estatal de Trabajo Social 2026 concedido a Koldobike Velasco, reconocida por su trayectoria comprometida con la justicia social, los derechos humanos, el trabajo social, el pacifismo y los movimientos sociales. Su figura representa una forma de compromiso sostenido, de presencia ética y de acción transformadora desde Canarias hacia el mundo.

Desde Colombia llegó una nueva entrega de Café y Arte, con la participación de Luis Carlos Zamora Cano y José Fernando Ruiz Piedrahita. Sus voces permitieron tender un puente entre Canarias y Colombia, entre la creación artística, la memoria de los territorios y la palabra compartida. La sección volvió a mostrar cómo la radio puede cruzar océanos y hermanar sensibilidades desde la cultura, la poesía, la identidad y la vida cotidiana.

El programa también incorporó referencias a Pressenza, Agencia Internacional de Noticias de Paz y Noviolencia, al proyecto La Puerta Abierta, a la propia Noviolencia 2027 Berlín y a distintas noticias del mundo. Todo ello fue hilando una emisión donde la información no aparece aislada, sino puesta en relación con una mirada ética: comunicar para humanizar, para comprender y para actuar.

Encuéntame en Las Ondas volvió así a confirmar su vocación de radio libre y comunitaria: una radio que escucha el barrio, conversa con el mundo, defiende la cultura de paz y sostiene la palabra como herramienta de encuentro. Frente al ruido, la manipulación y la indiferencia, este espacio propone una comunicación más humana, más cercana y más comprometida.

El próximo miércoles, 10 de junio, el programa anuncia una nueva emisión con la participación de David Tormen, de Pressenza, y la presencia de Memorias de Tamarán con LÓperArs, continuando el camino de una radio que enlaza memoria, cultura, territorio y noviolencia.

Porque cuando la radio comunitaria abre sus micrófonos, no solo se emite un programa: se convoca una forma de estar en el mundo.

El programa puedes escucharlo en el siguiente enlace de iVoox:

Encuéntame en Las Ondas

Tino Prieto Aguilar

Nota Original en: PRESSENZA.COM