¡Les invitamos a todos y todas a sintonizar, tanto en directo como en diferido, al poscast humanista favorito de la web!

Festival de Cine , con Antonio Madrid.

Café y Arte, desde Colombia, con Luis Carlos Zamora y Esneider Marin.

La Agenda Cultural de Helena Falcón y Jornadas de Bienestar , con Nadiya Popel y Sergio González.

El CEHA con las Culturas Inuit y Azeri.

III Feria Autor/a Escritores y Escritores en Agaete, con Isa Guerra.

Pressenza y La Puerta Abierta con noticias del mundo.

Puedes sintonizar desde aquí:

https://www.ivoox.com/encuentame-ondas-2026-04-22-audios-mp3_rf_172424841_1.html

Tino Prieto Aguilar

PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad. Leer más