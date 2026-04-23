Encuéntame en Las Ondas. Canarias. 22 abril 2026
¡Les invitamos a todos y todas a sintonizar, tanto en directo como en diferido, al poscast humanista favorito de la web!
Festival de Cine , con Antonio Madrid.
Café y Arte, desde Colombia, con Luis Carlos Zamora y Esneider Marin.
La Agenda Cultural de Helena Falcón y Jornadas de Bienestar , con Nadiya Popel y Sergio González.
El CEHA con las Culturas Inuit y Azeri.
III Feria Autor/a Escritores y Escritores en Agaete, con Isa Guerra.
Pressenza y La Puerta Abierta con noticias del mundo.
Puedes sintonizar desde aquí:
https://www.ivoox.com/encuentame-ondas-2026-04-22-audios-mp3_rf_172424841_1.html
PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad. Leer más