En una sociedad que constantemente señala la violencia desde lo externo, la Marcha de la Noviolencia nos invitó a hacer algo mucho más difícil…

La Marcha Mundial nos enseñó a mirar hacia el interior, a reconocer esas formas de violencia silenciosa que muchas veces pasan desapercibidas, pero que habitan dentro de cada persona; el ruido mental, la desconexión emocional, el agotamiento del alma y la incapacidad de escucharnos verdaderamente en medio de un mundo que nunca se detiene.

Por: Colombia Noviolenta / Ahimsa international

Más que una convocatoria colectiva, esta experiencia se convirtió en un llamado consciente a detenerse y observar el estado emocional y espiritual con el que vivimos diariamente.

Realizada desde el 29 de abril al 3 de mayo, en Antioquia – Colombia, la Marcha de la Noviolencia no se presentó como un evento masivo, sino como un recorrido profundamente humano e íntimo. Bajo la idea de que “no es para todo el mundo”, la iniciativa reunió a quienes estuvieron dispuestos a enfrentarse a sí mismos y asumir el desafío de transformar primero aquello que habita dentro.

A través de una narrativa sensible y reflexiva, la marcha conectó con una necesidad cada vez más evidente, la de sanar internamente para poder construir relaciones más conscientes y entornos más humanos. También cuestionó la manera en que la sociedad ha aprendido a identificar la violencia únicamente en el otro, ignorando muchas veces las heridas personales, el cansancio emocional y esas pequeñas fracturas internas que terminan reflejándose en la vida cotidiana y en la forma en que habitamos el mundo.

Más allá de recorrer un territorio, esta marcha propuso caminar el interior de cada ser humano, en tiempos donde todo exige rapidez, respuestas inmediatas y vidas aceleradas, el mensaje apostó por algo distinto, formar hombres y mujeres capaces de transformar su realidad desde la introspección, la sensibilidad y la conexión consigo mismos. Porque quizá la verdadera revolución no comienza gritando más fuerte, sino cuando alguien decide escucharse de verdad.

Puede ver el vídeo de la marcha en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/reel/DZM2vqxKSe7/?igsh=ejh1bGEybWZzMDhv

Redacción Colombia



Nota Original en: PRESSENZA.COM