Programa 13 de CONEXION. Emitido el 4 de Junio de 2026 desde los estudios de Radio Universal en el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo. Santa Fe. Argentina.

VIDEO: CONEXION programa 13. Emitido el 4 de Junio 2026 desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.

CONEXION Programa 13

Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad

Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.

Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Radio Universal 95.3 FM

radiouniversal.com.ar

En este programa:

SILO y «EL HUMANISMO».

Títulos de Nuevaregion.com.

LO HUMANO con la Psicóloga Humanista Leticia García Farías desde Chile.

ASTROLOGIA INTERIOR con Irene Schmidt.

OFICIO DE PERFUMERIA con Héctor Lefer.

CONSULTORIO JURIDICO con la Dra. Romina Kunz. Hoy: concejos a los trabajadores cuando son maltratados o abusados.

SALUD: Dr. Jorge Harraca especialista en Cirugía Bariátrica: La disyuntiva entre Fármacos o «Cirugía de Obesidad» o ambas.

GEOPOLITICA con Javier Belda desde Barcelona y el Diccionario de Geopolítica, hoy «Maltusianismo».

Conduce: Gabriel Gomez Fiori

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Al aire por FM 95.3

En internet: Audio por radiouniversal.com.ar

Lista «CONEXION» en Youtube

Canal del grupo Nuevaregion en Youtube

—

Canal de Videos de NUEVAREGION.COM

Humanismo, No Violencia, Medio Ambiente, Espiritualidad, Actualidad, Opinión y mucho más en grupo Nuevaregion.com