CONEXION 13: SILO «El Humanismo» | Lo Humano | Oficio Perfumería | GeoPolítica: Maltusianismo | Cirugía de Obesidad | Consejos Jurídicos: Abusos | Astrología interior
Programa 13 de CONEXION. Emitido el 4 de Junio de 2026 desde los estudios de Radio Universal en el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo. Santa Fe. Argentina.
VIDEO: CONEXION programa 13. Emitido el 4 de Junio 2026 desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.
CONEXION Programa 13
Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad
Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.
Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.
Co-Producción: Irene Margarita Schmidt
Radio Universal 95.3 FM
radiouniversal.com.ar
En este programa:
- SILO y «EL HUMANISMO».
- Títulos de Nuevaregion.com.
- LO HUMANO con la Psicóloga Humanista Leticia García Farías desde Chile.
- ASTROLOGIA INTERIOR con Irene Schmidt.
- OFICIO DE PERFUMERIA con Héctor Lefer.
- CONSULTORIO JURIDICO con la Dra. Romina Kunz. Hoy: concejos a los trabajadores cuando son maltratados o abusados.
- SALUD: Dr. Jorge Harraca especialista en Cirugía Bariátrica: La disyuntiva entre Fármacos o «Cirugía de Obesidad» o ambas.
- GEOPOLITICA con Javier Belda desde Barcelona y el Diccionario de Geopolítica, hoy «Maltusianismo».
Conduce: Gabriel Gomez Fiori
Co-Producción: Irene Margarita Schmidt
Al aire por FM 95.3
En internet: Audio por radiouniversal.com.ar
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