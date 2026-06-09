El intendente Raimundo distinguió a Paulina Thau por su trayectoria comercial al frente de Ros-Bi



La mercería cerró sus puertas luego de 38 años de trabajo ininterrumpido y su propietaria recibió un reconocimiento de la Municipalidad. Paulina fue recibida por el primer mandatario local, que le entregó un presente y una copia del decreto que formalizó la distinción.

En un emotivo encuentro realizado en la Sala de Prensa de la Municipalidad de San Lorenzo, el intendente Leonardo Raimundo homenajeó a Paulina Thau, titular de la tradicional mercería Ros-Bi, con motivo del cierre de una etapa que marcó la historia comercial de la ciudad.

La comerciante fue recibida junto a sus familiares para compartir un desayuno con el mandatario local y funcionarios municipales. Durante la reunión, Raimundo le hizo entrega de una copia del Decreto N.º 127, mediante el cual el Ejecutivo municipal reconoció públicamente su intensa labor comercial, así como su conducta correcta y honesta a lo largo de décadas de trabajo.

Ros-Bi abrió sus puertas en 1978 y se convirtió en un comercio emblemático de San Lorenzo. El nombre del negocio surgió de la combinación de los nombres de la hija de Paulina, Rosa Bibiana, y desde entonces acompañó a varias generaciones de vecinos.

El decreto destaca además la historia familiar de la homenajeada, hija de Joaquín Thau, inmigrante polaco-judío radicado en San Lorenzo desde 1942, y su permanente dedicación al comercio. También pone en valor el esfuerzo sostenido a lo largo de los años frente a distintas dificultades económicas y familiares, así como el compromiso demostrado con la comunidad local.

Tras más de cuatro décadas de actividad comercial, Paulina Thau decidió cerrar las puertas de Ros-Bi a los 77 años, poniendo fin a una etapa profundamente ligada a la vida cotidiana de la ciudad. En ese marco, la Municipalidad expresó su reconocimiento y agradecimiento por el aporte realizado al desarrollo comercial de San Lorenzo.