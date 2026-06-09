Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La comunidad deportiva de Timbúes atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Carlos “Chajú” Díaz, exjugador de Timbuense y actual coordinador de la Escuela de Fútbol de la Comuna de Timbúes, institución que participa en la Liga ARFI.

Carlos fue mucho más que un entrenador o coordinador. Durante años dedicó su vida al fútbol, primero dentro de la cancha defendiendo los colores de Timbuense y luego formando generaciones de niños y jóvenes, transmitiendo valores, compañerismo y pasión por el deporte.

La noticia causó un enorme impacto entre familiares, amigos, dirigentes, entrenadores y jugadores. Apenas unas horas antes de su partida, había estado trabajando y planificando las próximas actividades de la escuela, como lo hacía habitualmente, con el compromiso y la dedicación que lo caracterizaban.

Su legado quedará marcado en cada entrenamiento, en cada jornada deportiva y en cada niño que encontró en él una guía y una palabra de aliento. También quedarán vigentes los proyectos que impulsaba con entusiasmo, entre ellos la creación de un merendero destinado a acompañar a los chicos de la comunidad.

Desde la Escuela de Fútbol de la Comuna de Timbúes expresaron su profundo dolor por la pérdida de quien definieron como “un capitán, un amigo y un motor fundamental de este proyecto”, destacando que su ejemplo seguirá siendo inspiración para continuar el camino que ayudó a construir.

En este difícil momento, toda la familia del fútbol acompaña a Silvia, su compañera de vida, y a sus seres queridos, elevando una oración por su descanso eterno y brindando el más sincero abrazo a quienes hoy sufren su partida.

Hasta siempre, Chajú. Tu pasión por el fútbol seguirá viva en cada rincón de la cancha.

Síntesis Deportiva