El director del grupo Nuevaregion.com puso en marcha un programa de radio

El nuevo proyecto se llama «CONEXION» y la intención es que sea un espacio que impulse el crecimiento personal y social dede los aportes del nuevo humanismo universalista iniciado por Silo.

VIDEO: CONEXION programa 9. Emitido el 7 de Mayo desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.

CONEXION Programa 9

Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad

Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.

Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Radio Universal 95.3 FM

radiouniversal.com.ar

En este programa:

Irene Schmidt en «Espejo del Cosmos», reiventando el horóscopo para que el destino esté en nuestras propias manos y la Fuerza interior.

Ricardo Fernández: Propuesta para que el delito de amenazas escolares se compense con trabajo comunitario en vez de multas económicas a los padres, porque afirma que es más eficaz en concientizar y cambiar la conducta del alumno, al que considera también una víctima del bulling el gruming y otros engaños y manipulaciones en las redes sociales.

Javier Belda: informe especial sobre «9 de Mayo El Día de la Victoria» como la mayor fiesta patria de Rusia cuando logró la rendición incondicional de la Alemania Nazi finalizando la segunda guerra mundial.

Dra. Romina Kunz, Abogada, en novedades y concejos jurídicos. Lo que hay qiue saber sobre JUBILACIONES.

SILO: escuchamos completa la Arenga «La curacion del sufrimiento» dada por Silo el 4 de Mayo de 1969 en Punta de Vacas, próximo al Aconcagua, alta montaña, Mendoza Argentina.

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