CONEXION 15: SILO Trascendencia | Por la Paz. Europa Stop Rearm. Curar la Obesidad. Astrología interior. IA. Desclasificación OVNI. Música Inspirada
Programa 15 de CONEXION. Emitido el 25 de Junio de 2026 desde los estudios de Radio Universal en el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo. Santa Fe. Argentina.
VIDEO: CONEXION programa 15. Emitido el 25 de Junio 2026 desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.
PROGRAMA CONEXION 15
Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad
Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.
Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.
Co-Producción: Irene Margarita Schmidt
Radio Universal 95.3 FM
radiouniversal.com.ar
En este programa:
- SILO Declaración de México. La muerte, la trascendencia y la certeza de experiencia.
- «Conectados» Música Inspirada
- Psicóloga Humanista Leticia García Farías Campaña ¿Qué hago yo por la Paz?
- Dr. Jorge Harraca: Obesidad, cirugía fármacos o ambos. Salud. Ley de Trastornos Alimentarios
- Javier Belda: Los europeos se levantan contra el rearme.
- Irene Schmidt: Astrología interior y el Destino en tus propias manos.
- Anna Lagos: Inteligencia Artificial y Noticias. ¿Tú le crees?
- Desclasificación OVNI oficial del gobierno de EEUU. Al parecer hace décadas que se vienen filtrando escenas y conceptos a través del cine y de las series de TV
ESCUCHANOS/MIRANOS/SEGUINOS:
Los Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina por Radio Universal.
Al aire por FM 95.3
En internet: Audio por radiouniversal.com.ar
Video Streaming en vivo por Facebook y Youtube
Con Irene Schmidt en «Espejo del Cosmos», reiventando el horóscopo para que el destino y la Fuerza interior esté en nuestras propias manos.
Conduce: Gabriel Gomez Fiori
Co-Producción: Irene Margarita Schmidt
Canal del grupo Nuevaregion en Youtube
NUESTRO CANAL EXCLUSIVO EN YOUTUBE:
VIDEOS: Puedes mirar todos los programas en este canal en youtube.com/@ggfconexion