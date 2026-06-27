Programa 15 de CONEXION. Emitido el 25 de Junio de 2026 desde los estudios de Radio Universal en el Centro Cultural Municipal de San Lorenzo. Santa Fe. Argentina.

VIDEO: CONEXION programa 15. Emitido el 25 de Junio 2026 desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.

PROGRAMA CONEXION 15

Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad

Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.

Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Radio Universal 95.3 FM

radiouniversal.com.ar

En este programa:

SILO Declaración de México. La muerte, la trascendencia y la certeza de experiencia.

«Conectados» Música Inspirada

Psicóloga Humanista Leticia García Farías Campaña ¿Qué hago yo por la Paz?

Dr. Jorge Harraca: Obesidad, cirugía fármacos o ambos. Salud. Ley de Trastornos Alimentarios

Javier Belda: Los europeos se levantan contra el rearme.

Irene Schmidt: Astrología interior y el Destino en tus propias manos.

Anna Lagos: Inteligencia Artificial y Noticias. ¿Tú le crees?

Desclasificación OVNI oficial del gobierno de EEUU. Al parecer hace décadas que se vienen filtrando escenas y conceptos a través del cine y de las series de TV

ESCUCHANOS/MIRANOS/SEGUINOS:

Los Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina por Radio Universal.

Al aire por FM 95.3

En internet: Audio por radiouniversal.com.ar

Video Streaming en vivo por Facebook y Youtube

Con Irene Schmidt en «Espejo del Cosmos», reiventando el horóscopo para que el destino y la Fuerza interior esté en nuestras propias manos.

Conduce: Gabriel Gomez Fiori

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Lista «CONEXION» en Youtube

Canal del grupo Nuevaregion en Youtube

NUESTRO CANAL EXCLUSIVO EN YOUTUBE:

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VIDEOS: Puedes mirar todos los programas en este canal en youtube.com/@ggfconexion