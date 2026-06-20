Con una cálida fiesta popular, San Lorenzo celebró a la bandera argentina



El evento organizado por la Municipalidad reunió a vecinos de la ciudad y la región en una jornada que combinó tradición, gastronomía, música y actividades para toda la familia en el Campo de la Gloria. El cierre del encuentro estuvo a cargo de Litto Nebbia.

A 206 años de la muerte del prócer Manuel Belgrano, La Municipalidad de San Lorenzo conmemoró el Día de la Bandera con una jornada que combinó actividades protocolares y recreativas en el Campo de la Gloria.

Desde la mañana y hasta entrada la noche se desarrollaron ferias de emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas, talleres para niños y espectáculos musicales que acompañaron la celebración. Además, el tradicional concurso de asadores “Héroes de Malvinas” volvió a convocar a participantes de toda la región y tuvo como ganador al equipo “Los Malvinenses”.

El Campo de la Gloria se vistió de celeste y blanco con una ambientación especial y la incorporación de mobiliario destinado a brindar mayor comodidad a los vecinos. Asimismo, las letras corpóreas del cartel de San Lorenzo fueron intervenidas con motivos alusivos para alentar a la selección argentina en el Mundial.

La programación artística contó con las presentaciones de La Música Nuestro Oasis, Tato Deotti, Ana Ibaldi, Zono Rebel y La Don Gato. El cierre estuvo a cargo de Lito Nebbia, una de las figuras fundamentales de la música popular argentina, quien interpretó La Balsa, Quien quiera oír que oiga y Sólo se trata de vivir, entre otras canciones que trascendieron generaciones y hoy son parte del cancionero popular argentino.

Acto oficial

La actividad protocolar comenzó a las 10.30 con el izamiento de la bandera en el Pórtico de la Gloria. Del acto, encabezado por el intendente Leonardo Raimundo, participaron los granaderos del destacamento Campo de la Gloria, los “granaderitos”, excombatientes de Malvinas, el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; funcionarios del gabinete municipal, autoridades de Prefectura, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y la Unidad Regional XVII, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.

La Banda Sinfónica Municipal “Orlando Scalona” interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha San Lorenzo, acompañada por el coro de señas “Manos Libres”.

Durante su discurso, Raimundo destacó los profundos vínculos históricos entre San Lorenzo y la creación de la enseña patria. “San Lorenzo tuvo mucho que ver con la creación de la bandera. Nuestra ciudad siempre estuvo vinculada a los grandes hechos de la creación de la nacionalidad”, expresó.

El mandatario recordó la ayuda brindada por los frailes franciscanos de la ciudad para la construcción de las baterías Libertad e Independencia en Rosario, donde fue izada por primera vez la bandera creada por Belgrano. También evocó la figura de María Catalina Echevarría de Vidal, confeccionista de la primera enseña patria, y subrayó que “desde el inicio de esta nacionalidad representada por esta bandera, San Lorenzo estuvo presente”.

Finalmente, al referirse a la figura de Manuel Belgrano y a los veteranos de la Guerra de Malvinas presentes en el acto, señaló: “Eso nos interpela. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que el país nos demanda en tiempos de dificultad? ¿Estamos listos para servir a la Patria? Aquí a mi derecha hay argentinos que sí lo hicieron, que cuando los convocaron a la guerra de las Malvinas pusieron el cuerpo. Son nuestros héroes de Malvinas”. Y concluyó: “En nuestra Argentina hay valores, hay reserva y hay coraje. Viva la Patria”.

Prensa SL