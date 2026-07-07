La Asociación Regional de Fútbol Infantil (ARFI) recibió una valiosa donación de productos alimenticios por parte de Alimentos Granix, destinada a acompañar las meriendas, copas de leche y terceros tiempos que realizan las instituciones afiliadas.

Esta acción solidaria permitirá que cientos de niños y niñas que participan semanalmente en las actividades deportivas puedan compartir una alimentación saludable luego de los entrenamientos y encuentros de fútbol, fortaleciendo uno de los aspectos más importantes de la formación infantil: el cuidado, la contención y el bienestar de cada jugador y jugadora.

Las instituciones beneficiadas con esta entrega fueron:

Tirando Paredes (San Lorenzo)

Beltrán Fútbol Club de Fray Luis Beltrán

AFI San Lorenzo

Escuela de Fútbol Comuna de Timbúes

Puerto Unido Puerto General San Martín

Pase a la Red de San Lorenzo

Independiente de Ricardone

Villa Felisa de San Lorenzo)

Sargento Cabral de Fray Luis Beltrán

Islas Malvinas de San Lorenzo

Defensores de Andino

Boca de Serodino

El presidente de Liga ARFI, Javier Cristaldo, expresó su profundo agradecimiento a Alimentos Granix por la importante donación realizada en beneficio de las instituciones que integran la liga.

“Este gesto representa mucho más que la entrega de alimentos. Es un aporte que fortalece las meriendas, las copas de leche y los terceros tiempos que comparten nuestros niños y niñas, promoviendo hábitos saludables y acompañando el crecimiento de cada uno de ellos”, destacó Cristaldo.

Asimismo, remarcó que este tipo de iniciativas reflejan el valor del trabajo conjunto entre el sector privado y las instituciones deportivas: “Cuando las empresas se comprometen con la comunidad y acompañan a los clubes, se generan oportunidades para seguir promoviendo la inclusión, la solidaridad, el compañerismo y los valores que el deporte transmite todos los días”.

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